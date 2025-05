ASRock toont eerste Thin Mini-ITX-moederbord voor mini-pc's met AM5-socket

ASRock heeft voor het eerst een Thin Mini-ITX-moederbord met een AM5-socket uitgebracht. Zulke moederborden zijn geschikt voor mini-pc's. De X600TM-ITX heeft onder andere ondersteuning voor 96GB aan DDR5-sodimm-geheugen, maar een PCIe-aansluiting ontbreekt.

ASRock zegt dat de X600TM-ITX het eerste Thin-ITX-moederbord is dat ondersteuning heeft voor AM5-sockets voor AMD-cpu's. Het model ondersteunt Ryzen 7000- en 8000-processors tot maximaal 65W. Het bord heeft ook ondersteuning voor cpu-koelers van Intel.

Er kan maximaal 96GB aan DDR5-6400-geheugen op het moederbord, in de vorm van twee SO-DIMM-modules. Verder heeft het model geen PCIe-socket voor een gpu, maar wel twee M.2-sockets waar gebruikers in theorie een adapter voor kunnen gebruiken. Er is verder ook ruimte voor twee 2,5"-schijven via sata-aansluitingen.

De X600TM-ITX heeft een USB 3.2 Gen2 Type-A- en een -Type-C-poort, naast twee USB 3.2 Gen1-poorten. ASRock zegt dat gebruikers het moederbord in meerdere configuraties kunnen nemen. Zo kunnen ze een van de HDMI-poorten aanpassen naar een blok dat een HDMI- en een DisplayPort-poort bevat. Ook is het mogelijk een extra Dash-LAN-poort of een TPM 2.0-module op het moederbord mee te installeren.

Het is nog niet bekend wat het moederbord moet kosten. Ook is nog niet bekend wanneer het uitkomt, en als dat gebeurt, of het in Nederland is.