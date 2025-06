ASRock introduceert oledgamingmonitors met wifiantennes in de standaard

ASRock heeft drie nieuwe gamingmonitors aangekondigd: de PGO32UFS, de PGO27QFS en de PGO27QFV. De monitors beschikken over een oledpaneel in combinatie met hoge refreshrates. ASRock heeft in de standaarden van twee monitoren een wifiantenne ingebouwd.

De PGO32UFS beschikt volgens de fabrikant over een zogenaamde Dual Display Mode waarbij de 240Hz-verversingssnelheid in combinatie met een 4k-resolutie kan worden behaald. Als er voor een 1080p-resolutie wordt gekozen, kan het paneel een refreshrate van 480Hz aan. De gamingmonitor kan 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en 132 procent van de sRGB-kleurruimte. ASRock heeft in de standaard van de PGO32UFS een wifiantenne ingebouwd. Deze antenne moet op het moederbord van de gebruiker worden aangesloten en ondersteunt volgens ASRock tot en met Wi-Fi 7. De antenne zorgt er volgens de fabrikant voor dat wifisignalen beter opgepikt worden en dat gamers van betere wifiprestaties kunnen genieten. ASRock heeft dergelijke wifiantenne in 2022 voor het eerst geïntroduceerd, bij de PG34WQ15R2B.

Zowel de PGO27QFS als de PGO27QFV zijn 27”-gamingmonitors. De PGO27QFS heeft een 1440p-display meegekregen met ondersteuning voor een 240Hz-verversingssnelheid. De PGO27QFV is eveneens een 1440p-monitor, maar ondersteunt een 360Hz-refreshrate. In tegenstelling tot de twee andere modellen bevat laatstgenoemde een QD-oledpaneel in plaats van woled. In de verstelbare standaard zit eveneens een wifiantenne ingebouwd voor betere wifiprestaties. In die van de PGO27QFS is dat niet het geval. De standaard van de PGO27QFS maakt het wel mogelijk om de 27”-gamingmonitor te roteren. In welke mate is niet duidelijk.

De drie gamingmonitors hebben een responstijd van 0,03ms. De toestellen hebben een DisplayHDR True Black 400-certificering meegekregen. Ze bieden allemaal ondersteuning voor AMD FreeSync Premium Pro. De PGO32UFS en de PGO27QFS hebben twee HDMI 2.1-poorten en twee DisplayPort 1.4-aansluitingen. ASRock voorziet ook drie USB 3.2 Gen1 Type-A-poorten en een enkele USB 3.2 Gen 3.2 Type-B-aansluiting. Er is op elk van de monitors ook een USB-aansluiting met ondersteuning voor USB 3.2 Gen1, inclusief DP Alt Mode. ASRock heeft in de schermen een kvm-switch ingebouwd. Het is op het moment van schrijven niet duidelijk of de PGO27QFV deze opties ook ondersteunt.