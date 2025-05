ASRock: nieuwe driver voor Intel Core Ultra 200-cpu's verbetert gameprestaties

Intel heeft een nieuwe driver uitgebracht om de prestaties van de Core Ultra 200-processoren te verbeteren. ASRock raadt gebruikers van Z890-moederborden aan om de driver te installeren om gameprestaties te verbeteren.

Het betreft een update voor Intels Platform Power Management-driver, die bedoeld is voor Z890-moederborden, zo schrijft ASRock in een persbericht. De fabrikant moedigt gebruikers van een Z890-moederbord aan om de Intel PPM-driverversie 1007.20240913 te downloaden via de ondersteuningspagina.

ASRock beweert dat gebruikers 'tot 13,23 procent' betere prestaties kunnen verwachten in games. Het bedrijf deelt echter geen concrete details over hoe het tot die conclusie is gekomen. De fabrikant deelt bijvoorbeeld weinig benchmarkgegevens en noemt ook de specificaties van zijn testsysteem niet.

Een gepubliceerde afbeelding van ASRock toont wel de Final Fantasy XIV: Dawntrail-benchmark. De score daarin leek na de PPM-update gestegen te zijn van 29.517 naar 33.017 punten, wat neerkomt op een toename van ongeveer 11,86 procent. Cijfers voor andere games worden niet genoemd.

De release volgt op zorgen over tegenvallende prestaties van de Core Ultra 200 in gamingtoepassingen. Intel heeft eerder toegezegd verbeteringen te implementeren via software-updates. De PPM-driver van Intel zorgt volgens ASRock voor het dynamisch aanpassen van de kloksnelheden en spanningen van de cpu op basis van de workload. Het blijft echter onduidelijk of deze nieuwe PPM-update onderdeel uitmaakt van de bredere verbeteringen die Intel eerder aankondigde.