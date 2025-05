OPPO brengt Reno13 en Reno13 Pro uit in China

OPPO heeft de Reno13 en Reno13 Pro aangekondigd. De nieuwe smartphones verschijnen later in november in China, maar kunnen al vooruitbesteld worden. Het is niet bekend wanneer de telefoons naar Nederland komen.

Beide modellen draaien op een nieuwe MediaTek Dimensity 8350-processor, die wordt gemaakt op TSMC's 4nm-procedé en beschikt over vier Cortex-A715-cores op 3,35GHz en vier A510-kernen op 2,20GHz. Gebruikers kunnen voor beide toestellen kiezen uit verschillende varianten, met 12GB ram en 256GB opslag tot 16GB geheugen en 1TB opslag.

Het 6,59”-amoledscherm van de 'gewone' Reno13 biedt een resolutie van 2760x1256 pixels en een maximale refreshrate van 120Hz. De helderheid kan pieken tot 1200cd/m². De accucapaciteit bedraagt 5600mAh, met ondersteuning voor 80W-snelladen. Voor fotografie beschikt de Reno13 over een primaire camera met 50-megapixelresolutie en optische beeldstabilisatie, een ultragroothoekcamera van 8 megapixel en een frontcamera van 50 megapixel. Video-opname is mogelijk op 4k met 60fps.

Het Pro-model krijgt een groter een 6,83”-scherm met afgeronde randen en een hogere resolutie van 2800x1272 pixels. Daarnaast voegt de Reno13 Pro een telelenscamera van 50 megapixel toe en biedt het model naast bedraad snelladen met 80W ook draadloos opladen tot 50W. Ook de accu is iets groter, met een capaciteit van 5800mAh.

De OPPO Reno13 heeft in China een vanafprijs van 2700 yuan, omgerekend zo’n 355 euro. De goedkoopste Pro-versie kost omgerekend 450 euro. Het is niet bekend wanneer de telefoons naar Nederland komen of hoeveel ze gaan kosten.