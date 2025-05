Mercedes experimenteert met 'zonnelak' voor elektrische auto's

Mercedes-Benz werkt aan een ‘zonnelak’ die elektriciteit opwekt en rechtstreeks bijdraagt aan het rijbereik van elektrische auto's. Volgens Mercedes kan de lak jaarlijks genoeg stroom leveren om tot 12.000 kilometer te rijden, gebaseerd op de 'lichtomstandigheden' in Stuttgart.

De zonnecellen in de 'solarlak' krijgen een rendement van 20 procent, claimt Mercedes. De laag is 5 micrometer dik en moet heel de auto bedekken. Onder ideale omstandigheden is een oppervlakte van 11 vierkante meter, volgens de autofabrikant gelijk aan die van een middelgrote suv, voldoende om een deel van de dagelijkse ritten op zonne-energie af te leggen, zo claimt Mercedes. De fabrikant stelt bijvoorbeeld dat de inwoners van Stuttgart gemiddeld 52 kilometer per dag afleggen en dat de lak genoeg stroom voor 62 procent van die afstand kan opleveren.

Het fotovoltaïsche oppervlak van de lak is continu actief en moet de accu van de EV ook kunnen opladen als deze is uitgeschakeld. De zonnelak, gemaakt van niet-giftige en recyclebare materialen, moet daarnaast goedkoper en duurzamer zijn dan traditionele zonnepanelen. Mercedes vertelt niet hoe dat mogelijk is, noch uit welke materialen de lak precies bestaat. Het is niet duidelijk hoe vergevorderd de ontwikkeling van de lak is. De fabrikant zegt dan ook niet wanneer deze daadwerkelijk gebruikt moet worden voor EV's.

Naast deze zonnelak werkt Mercedes ook aan een alternatief voor de klassieke remschijf. Deze mechanische remblokken zouden geïntegreerd worden in de aandrijflijn in plaats van in het wiel. Dat moet enkele voordelen bieden, zoals lichtere wielen, minder onderhoud en geen fijnstof.