Lightyear 2-zonneauto kost minder dan 40.000 euro en productie begint in 2025

Het Nederlandse Lightyear, opgericht door voormalige studenten van de TU Eindhoven, heeft een tweede zonneautomodel onthuld. Het gaat om een voordeliger model dan de Lightyear 0. Het nieuwe model moet minder dan 40.000 euro gaan kosten en de productie moet in 2025 beginnen.

Lightyear meldt dat de wachtlijst voor de Lightyear 2 inmiddels is geopend en dat er al 21.000 pre-orders zijn geplaatst door met name leasemaatschappijen en deelplatformen. De productie zal eind 2025 van start gaan en de auto komt als eerste in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de EU uit. De prijs moet lager dan 40.000 euro komen te liggen, al betreft dat een schatting. Ook betreft het een startprijs waarbij nog geen belasting en eventuele subsidies zijn meegerekend.

Lightyear 2

Volgens het bedrijf is de Lightyear 2 in vergelijking met andere elektrische auto's uit het C- en D-segment goed voor een 'CO2-uitstoot' die 50 procent lager ligt. Dat zal onder meer te maken hebben met de efficiëntie van de aandrijflijn en de relatief lage Cw-waarde van 0,19 en dus de beperkte luchtweerstand. Die 50 procent is een schatting die gebaseerd is op 21.887 gereden kilometers per jaar in Las Vegas. Het rijbereik bedraagt volgens Lightyear meer dan 800km, wat beduidend verder is dan een gemiddelde elektrische auto.

Dit rijbereik van 800km is waarschijnlijk alleen mogelijk als er genoeg zon schijnt en de geïntegreerde zonnepanelen op het dak en de motorkap ook daadwerkelijk genoeg instraling krijgen. Op de website zegt Lightyear namelijk dat het met deze geïntegreerde cellen mogelijk is om meer dan 800km te rijden voordat er weer geladen moet worden. Waarschijnlijk is een dergelijk bereik dus niet mogelijk in bewolkte omstandigheden. Op zijn website zegt het bedrijf dat het rijbereik zal variëren op basis van het seizoen, rijgewoonten en de locatie en dat de genoemde 800km is gebaseerd op een jaarlijks gereden 15.000km in Amsterdam.

Lightyear begon pas recent met de productie van de Lightyear 0. Eerder was de prijs van deze auto 150.000 euro exclusief btw, wat dit voorjaar werd verhoogd naar 250.000 euro exclusief btw om de kosten afdoende te kunnen dekken en nieuwe investeringen mogelijk te maken. In totaal worden er maximaal 946 exemplaren van de Lightyear 0 geproduceerd. De nieuwe auto zal dus beduidend goedkoper worden en zal dus ook voor het eerst een in massa geproduceerde auto moeten worden. Tweakers maakte in september vorig jaar een reportage waarbij ook met de Lightyear is gereden.