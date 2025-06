"Bedrijf achter productie Lightyear 0-zonneauto is failliet verklaard "

Atlas Technologies, een dochterbedrijf van autofabrikant Lightyear, is donderdag definitief failliet verklaard. De onderneming was verantwoordelijk voor de productie van de Lightyear 0, de eerste productieauto van zijn moederbedrijf. De onderneming heeft ruim zeshonderd medewerkers.

Lightyear bevestigt het faillissement van dochteronderneming Atlas Technologies B.V. in een persbericht. De rechtbank in Den Bosch heeft een curator aangesteld, die zich in de komende periode zal richten op de positie van werknemers en crediteuren. De Volkskrant en het Eindhovens Dagblad schrijven dat 620 medewerkers hun baan zullen verliezen. Dat is het merendeel van Lightyears personeelsbestand.

De Nederlandse zonneautofabrikant kondigde maandag aan surseance te hebben aangevraagd voor Atlas Technologies, dat verantwoordelijk was voor de productie van de Lightyear 0. Daarmee werd de productie van die auto eveneens stopgezet. De productie van de Lightyear 0 begon in november bij de Finse autofabrikant Valmet. Lightyear heeft eerder al benadrukt dat het moederbedrijf en zusterbedrijf Atlas Technologies Holding niet onder de faillisementsaanvraag vallen. Daarmee blijven intellectuele eigendommen en patenten in het bezit van Lightyear.

De curator gaat verder 'beoordelen hoe het Lightyear-concept voortgezet kan worden', schrijft de automaker in een statement. Het bedrijf gaf deze week aan dat het zich vanaf nu volledig wil richten op het ontwikkelen van Lightyear 2, een betaalbaardere zonneauto die bedoeld is voor de massa. Volgens de huidige planning moet de Lightyear 2 in 2025 op de markt verschijnen tegen een adviesprijs van minder dan 40.000 euro. De Lightyear 0 kostte 250.000 euro.