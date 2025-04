Nederlandse overheid investeert 30 miljoen euro in zonneautofabrikant Lightyear

Vier Nederlandse overheidsinstanties investeren samen ruim dertig miljoen euro in de Nederlandse zonneautofabrikant Lightyear. Het grootste deel komt van investeringsfonds Invest-NL. Er komt ook geld van de provincie Noord-Brabant en Brabantse en Limburgse fondsen.

De overheidsinvesteringen zijn onderdeel van een investeringsronde die Invest-NL leidde. Samen met bedrijven werd er totaal 81 miljoen euro ingezameld, schrijft Lightyear. Het bedrijf wil dat geld gebruiken voor de productie van zijn eerste auto 0 en voor het ontwikkelen van de goedkopere 2.

Invest-NL is een staatsinvesteringsfonds dat focust op Nederlandse bedrijven en projecten die het land meer duurzaam en innovatief moeten maken. "Lightyear heeft sinds de oprichting een consequente vooruitgang geboekt en is een toonbeeld van hoogwaardig innovatief ondernemerschap", zegt Invest-NL-ceo Rinke Zonneveld.

Het staatsinvesteringsfonds investeert samen met de provincie Noord-Brabant in Lightyear. Invest-NL spreekt over een investering van 25 miljoen euro, maar volgens de provincie is dat een totale investering van Noord-Brabant en het fonds. De provincie investeert 7,5 miljoen euro in Lightyear en Invest-NL dus 17,5 miljoen euro.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, een uitvoeringsinstantie van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken, investeert 5 miljoen euro. LIOF investeert ook in Lightyear, hoeveel is niet bekend. LIOF is een Limburgse ontwikkelingsmaatschappij van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Limburg. LIOF zegt dat de investering onder meer gebruikt gaat worden om 'de hoogwaardige productie van de zonnedaken in Venray uit te breiden en te verankeren'.

Lightyear is een Nederlands bedrijf dat is ontstaan uit studenten van de Technische Universiteit Eindhoven die meededen aan de World Solar Challenge. Hun eerste auto, de 0, heeft op het dak geïntegreerde zonnecellen met een oppervlak van vijf vierkante meter en een zeer aerodynamisch ontwerp. De eerste auto's moeten dit jaar aan klanten geleverd worden. De 0 kost voor nieuwe klanten 250.000 euro.

In 2025 wil Lightyear de 2 in productie nemen, een kleiner model met een startprijs van 30.000 euro. Over deze auto is nog niet veel bekend, al hebben een leasemaatschappij en een autodeelplatformen samen inmiddels zo'n tienduizend reserveringen geplaatst, zegt Lightyear.