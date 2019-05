Helmonds bedrijf Lightyear onthult werkend prototype van zonneauto op 25 juni

Lightyear maakt zich op om op 25 juni in Katwijk het eerste werkende prototype van zijn Lightyear One-zonneauto te onthullen. Bijna honderd mensen hebben een preorder geplaatst voor de personenwagen met zonnepanelen.

Lightyear toont op 25 juni voor het eerst zijn rijdende prototype van de zonneauto zoals die uiteindelijk moet uitkomen. Dat is dan twee jaar nadat het het bedrijf een eerste blik gaf op het ontwerp van de wagen. Toen zei het dat de eerste lichting van de Lightyear One in 2019 moest verschijnen, maar inmiddels noemt het bedrijf 2020 voor de Pioneer Edition.

Die editie komt in een oplage van honderd stuks beschikbaar. Kopers kunnen deze bestellen voor 119.000 euro, exclusief btw. In 2021 moeten vervolgens 399 modellen geleverd worden aan klanten die 19.000 euro voor een reservering hebben ingelegd, terwijl aan het eind van 2021 de brede beschikbaarheid volgt voor een inleg van 4000 euro.

De Lightyear One heeft voor elk wiel een elektromotor en hoeft volgens de makers minder vaak geladen te worden dankzij zonnepanelen, 'geoptimaliseerde aerodynamica' en een laag gewicht. De accu zorgt voor een geclaimde actieradius van zeshonderd tot achthonderd kilometer, afhankelijk van het gebruik. Via een regulier stopcontact is de auto in een nacht te laden voor een bereik tot vierhonderd kilometer, luidt de verdere claim.

Het zonnedak van de Lightyear One kan op een zonnige dag in Nederland 1250 wattpiek en zo'n 700kWh per jaar leveren. Volgens de makers kan het dak het bereik in de zomer daarmee dagelijks met 50 tot 70km verlengen.

Lightyear is gevestigd in Helmond en in 2016 opgericht door vijf studenten van het Solar Team Eindhoven, die de gezinszonneauto Stella hebben ontworpen. Met deze wagen deden ze mee aan de World Solar Challenge-race door Australië.