Lightyear presenteert eerste prototype van zonneauto One

De Helmondse startup Lightyear heeft het eerste prototype van zijn Lightyear One onthuld. Het is de eerste keer dat de zonneauto ook daadwerkelijk wordt getoond, nadat het bedrijf al een paar jaar teasers heeft laten zien.

De Lightyear One is een auto die volledig op zonne-energie rijdt. De auto werd dinsdagochtend onthuld in Katwijk. De Lightyear One heeft in totaal vijf vierkante meter aan zonnecellen met veiligheidsglas, en kan 725 kilometer rijden op een volle batterijlading.

Lightyear liet de auto voor het eerst pas echt zien. Het bedrijf werd in 2016 opgericht, en had tot nu nu toe alleen nog maar teasers getoond van de auto. Daaruit was al op te maken dat het dak en de achterruit volledig bestonden uit zonnepanelen. De echte auto heeft ook zonnepanelen op de motorkap. De auto heeft een accu die met een gewone 230V-stekker in acht uur kan worden opgeladen zodat de auto 400 kilometer kan rijden, of in acht uur tot een bereik van 300 kilometer. De auto kan ook opladen met de zonnepanelen. Volgens het bedrijf komt zo'n veertig procent van de stroom uit de zonnepanelen.

Het zonnedak van de auto kan 1250 wattpiek opleveren op zonnige dagen. Per jaar zou het gaan om zo'n 700kWh. Volgens de makers kan het dak het bereik in de zomer daarmee dagelijks met 50 tot 70km verlengen.

De auto kan ook worden opgeladen bij reguliere laadpalen. Er is daarvoor ondersteuning voor Type 2- en Combo 2-stekkers. De Lightyear One heeft vier onafhankelijke wielmotoren zodat er volgens het bedrijf minder energie verloren gaat. Het bedrijf zegt ook dat het softwareupdates over the air naar de auto wil sturen.

Voorlopig zijn er honderd exemplaren van de auto gereserveerd, maar potentiële kopers kunnen nog vijfhonderd nieuwe modellen reserveren. De eerste auto's kosten 119.000 euro exclusief btw. De auto kan ook geleased worden via LeasePlan. Dat kan vanaf 1897 euro per maand. In de toekomst wil Lightyear goedkopere zonneauto's gaan maken, die ook worden ingezet als deelauto om de kosten te drukken.