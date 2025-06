Tesla maakt Amerikaanse laadstandaard beschikbaar voor andere fabrikanten

Tesla maakt het EV-oplaadsysteem dat gebruikt wordt voor de Noord-Amerikaanse markt beschikbaar voor andere fabrikanten. De betreffende Tesla-lader wordt omgedoopt tot de North American Charging Standard.

Door de specificaties van de reeds hernoemde NACS-kabel publiekelijk te maken, hoopt het bedrijf dat andere fabrikanten de standaard adopteren. Naar eigen zeggen heeft de betreffende kabel 'geen bewegende delen, is hij de helft kleiner en twee keer zo krachtig' vergeleken met het Combined Charging System, de hoofdzakelijke oplaadkabelconcurrent in Noord-Amerika.

Verder beweert Tesla dat er twee keer zoveel NACS-voertuigen zijn als CCS-auto's in Noord-Amerika en dat er in dezelfde regio 60 procent meer Supercharger-laadpunten zijn dan alle CCS-laadpunten gecombineerd. Tesla was de eerste grote fabrikant van elektrische voertuigen en heeft daarom een groot deel van de Noord-Amerikaanse markt in handen.

Desalniettemin maken de meeste relevante fabrikanten van elektrische voertuigen tot dusver gebruik van de CCS-standaard. Onder meer BMW, Polestar, Renault, Volkswagen, Audi en Jaguar gebruiken de betreffende standaard om EV's op te laden. Ook meerdere voertuigen van Tesla zijn compatibel met CCS middels een adapter.