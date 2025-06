Nederlands vaccinbedrijf door ransomware getroffen, data op darkweb gepubliceerd

Het Nederlandse vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals is in september getroffen door een ransomwareaanval van de cybercriminelengroep Blackcat, zo heeft RTL Nieuws ontdekt. Bij de aanval zou uiteenlopende data buitgemaakt zijn, waarvan nu een deel op het darkweb is gepubliceerd.

Blackcat meldt tegenover het medium dat er onder meer 'informatie over vaccins, wetenschappelijk onderzoek, e-mails en documenten' bij de aanval gestolen zijn, maar verzekert dat 'de meeste informatie niet gepubliceerd wordt'. Bilthoven Biologicals ontwikkelt onder meer vaccins tegen blaaskanker, polio, difterie en tetanus.

Volgens het bedrijf is er slechts een klein deel van de data van het bedrijf gestolen, maar omdat er mogelijk ook persoonsgegevens verduisterd zijn, is er een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt. Dit proces is in zo'n situatie verplicht in Nederland. Een cybersecuritybedrijf dat onderzoek doet naar de aanval in opdracht van het bedrijf bereidt een aangifte voor. Het is niet publiekelijk gemaakt of de cybercriminelen betaald zijn en welke informatie er precies op het darkweb is gepubliceerd.