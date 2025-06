Kaspersky: cybercrimevacatures lijken steeds meer op legitieme ict-vacatures

Malwareontwikkelaars kunnen meestal rond de 4000 dollar per maand verdienen als programmeur. Kaspersky analyseerde verschillende vacatures voor ransomware- en cybercrimebendes en zag dat het mediaansalaris rond dat bedrag ligt. Vacatures lijken steeds professioneler te worden.

Beveiligingsbedrijf Kaspersky bekeek tijdens een onderzoek 867 vacatures, verspreid over 155 darkwebforums. Daarin staat niet expliciet dat het gaat om functies als cybercrimeprogrammeurs, maar Kaspersky doet die aanname omdat de vacatures worden gedeeld op forums waar hackers bij elkaar komen. Kaspersky bekeek vacatures in de periode van januari 2020 tot juni 2022 om trends te spotten. In totaal zag het bedrijf 200.000 posts voorbijkomen waarin aan vacatures gerelateerde termen zoals 'cv' of 'salaris' voorbijkwamen.

Het aantal vacatures op cybercrimeforums schoot omhoog in maart 2020. Kaspersky denkt dat dit komt door de pandemie en het daaropvolgende verlies aan werk bij veel programmeurs. Volgens het securitybedrijf komen veel vacatures van hackergroeperingen en advanced persistent threats die ontwikkelaars zoeken om malwarecode te schrijven, maar ook om ict-infrastructuur te beheren. In een kleiner deel van de vacatures wordt om ontwerpers gevraagd. Soms gaat het ook om admins voor Telegram-kanalen of websites, testers, analisten en programmeurs die kunnen reverse engineeren. Van de 867 posts die Kaspersky heeft bekeken, waren er 638 vacatures en 229 juist posts van werkzoekenden die hun cv hebben geplaatst.

Volgens Kaspersky proberen de cybercriminelen programmeurs te werven met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Zo zou zeker de helft van de vacatures thuiswerken expliciet aanbieden als arbeidsvoorwaarde. Ook een fulltime aanstelling en een flexibel werkschema zouden veelvoorkomende voorwaarden zijn.

Wat salaris betreft bieden de criminelen een mediane vergoeding van tussen de 1300 en 4000 dollar aan. Het salaris is dan sterk afhankelijk van de functie. Ontwikkelaars en aanvallers krijgen meestal 2000 of 2500 dollar, maar voor een reverse engineer kan dat bedrag volgens Kaspersky oplopen tot 4000 dollar. Meestal staan in de vacature dollarprijzen, maar in de praktijk betalen de bendes uit in cryptovaluta. Ook is een groot deel van de compensatie vaak afhankelijk van het succes van de operatie. Voor sommige ontwikkelaars kan het salaris oplopen tot meer dan 20.000 dollar per maand.

De bedragen lijken overigens relatief laag vergeleken met de gemiddelde salarissen in westerse landen, maar de forums adverteren vaak in het Russisch en trekken waarschijnlijk ook veel Russische hackers aan. "Hoewel je zou verwachten dat darkwebbanen beter betalen dan legitieme, zagen we geen significant verschil in compensatie tussen het cybercriminele ecosysteem en de legitieme banenmarkt", schrijft het bedrijf.

Kaspersky zag ook dat veel vacatures een testopdracht eisen. Daarvoor wordt in sommige gevallen ook betaald. Het bedrijf beschrijft een vacature waarin criminelen vragen om een dll-bestand zo te versleutelen dat antiviruspakketten dat niet oppikken.