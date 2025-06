'VS overweegt volledig verbod van export Amerikaanse technologie naar Huawei'

De VS overweegt een volledig verbod op het exporteren van Amerikaanse technologie naar Huawei. Dat melden ingewijden aan Bloomberg en de Financial Times. In de tussentijd is de regering gestopt met het verstrekken van vergunningen voor handel met het Chinese techbedrijf.

Ambtenaren van Bidens regering pleiten voor een verbod op alle verkopen door Amerikaanse bedrijven aan Huawei, hoewel er nog geen concrete beslissing is genomen, melden bronnen aan Bloomberg. In de tussentijd is de regering al gestopt met het verstrekken van nieuwe vergunningen aan Amerikaanse bedrijven. Het ministerie van Handel heeft aan enkele bedrijven meegedeeld dat het niet langer vergunningen zal verlenen aan bedrijven die Amerikaanse technologie exporteren naar Huawei, claimt de Financial Times.

Bronnen vertellen ook aan Reuters dat de Amerikaanse regering is gestopt met het goedkeuren van exportlicenties. Dat betreft ook aanvragen die voorheen wél goedgekeurd zouden worden, bijvoorbeeld voor 4G-chips. De regering van Biden zou werken aan een formeel beleid tegen het leveren van non-5G-producten aan Huawei, zegt ook Reuters. Het is niet bekend wanneer dat beleid geïntroduceerd wordt.

De Amerikaanse handel met Huawei is al jaren beperkt. De voormalige president Donald Trump voegde de techgigant in 2019 toe aan een zogeheten entity list. Sindsdien moeten leveranciers toestemming van de overheid krijgen om te handelen met het Chinese techbedrijf. Het ministerie van Handel heeft tot op heden exportvergunningen verleend aan enkele leveranciers, zoals Qualcomm en Intel, om technologie die geen verband houdt met 5G, te leveren aan Huawei. Bedrijven kregen tussen april en november 2021 bijvoorbeeld toestemming om voor 61 miljard dollar aan apparatuur te leveren aan Huawei, schreef Reuters eerder.

Het Amerikaanse ministerie van Handel weigerde commentaar te geven tegenover de Financial Times en Bloomberg. Het zegt wel dat het, samen met andere overheidsdiensten, voortdurend zijn beleid en regelgeving 'zal evalueren en regelmatig zal communiceren met externe belanghebbenden'. Huawei heeft niet gereageerd op verzoek om commentaar.

De spanningen tussen de VS en China lopen al langer op nu president Biden steeds verdere beperkingen oplegt aan handel met het land. Eind vorig jaar introduceerde president Biden al restricties op de export van geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China. Vorige week zou de VS erin geslaagd zijn om een akkoord te sluiten met Nederland en Japan, waarmee onder meer de export van chipproductiemachines deels moet worden beperkt. Eind vorig jaar introduceerde de Amerikaanse FCC ook een verbod op de verkoop van nieuwe telecomapparatuur van Huawei en ZTE in de VS.