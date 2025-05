Japan kondigt chipexportrestricties aan voor China

De Japanse overheid heeft exportrestricties aangekondigd voor geavanceerde chipproductiemachines. In de restricties wordt China niet genoemd, maar in de praktijk zijn ze wel bedoeld om de export naar dit land te bemoeilijken. De restricties werden al verwacht.

De Japanse overheid breidt bestaande exportrestricties uit met 23 producten, waaronder euv-productiemachines en etchingapparatuur voor 3d-geheugen, schrijft Nikkei Asia. De restricties betekenen dat bedrijven goedkeuring moeten vragen van de Japanse overheid voor ze het product mogen verkopen aan een land dat de Japanse overheid niet als vriendelijk ziet, zoals China.

Tien bedrijven, waaronder Tokyo Electron, Screen Holdings en Nikon worden waarschijnlijk door de uitgebreide restricties getroffen. Deze bedrijven zeggen tegen Reuters nog niet te weten wat voor impact dit gaat hebben op hun bedrijfsresultaten. De wet gaat vrijdag in openbare consultatie, naar verwachting wordt de wet in mei officieel aangekondigd. Deze zou dan vanaf juli in werking kunnen treden.

Dat Japan zou overgaan tot exportrestricties voor geavanceerde chipproductiemachines, werd al verwacht. Bloomberg-bronnen meldden afgelopen december dat Japan, samen met Nederland, instemde om dergelijke restricties te implementeren. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de chiprestricties, die het doel hebben om het voor China moeilijker te maken supercomputers te ontwikkelen voor AI en militaire doeleinden.