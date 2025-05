'VS vraagt Zuid-Korea chiptekorten niet op te vangen als China Micron verbiedt'

De VS heeft aan Zuid-Korea gevraagd er bij zijn chipmakers op aan te dringen geen chiptekorten op de Chinese markt op te vangen als dat land Micron verbiedt. China doet momenteel onderzoek naar Micron, nadat de VS restricties plaatste op de export van chips naar China.

De Verenigde Staten hebben het verzoek gemaakt vlak voordat de Zuid-Koreaanse president vertrekt naar Washington DC voor een bezoek aan het Witte Huis. Dat meldt de Financial Times op basis van vier anonieme bronnen die bekend zijn met de kwestie. De VS heeft het land gevraagd om Samsung en SK Hynix 'aan te moedigen' hun verkopen in China niet op te voeren als Micron een verkoopverbod voor op de Chinese markt krijgt opgelegd. Het is niet bekend hoe Zuid-Korea hierop zal reageren.

De Cyberspace Administration of China zei in maart dat het een beveiligingsonderzoek is begonnen naar de producten die Micron verkoopt in het land. Het is nog onbekend of de toezichthouder maatregelen tegen Micron gaat nemen. De geheugenfabrikant zei eerder mee te werken met het onderzoek van de Chinese overheid en dat zijn activiteiten in het land momenteel normaal verlopen, schrijft Reuters. Verkopen in China zijn goed voor een kwart van Microns omzet.

Eind vorig jaar introduceerde de Verenigde Staten vergaande exportrestricties op de export van chips en chipproductieapparatuur naar Chinese bedrijven. In december werd YMTC, een Chinese fabrikant van geheugenchips, op de zogeheten entity list geplaatst. Daarmee is ook dat bedrijf onderhevig aan dergelijke exportrestricties. YMTC concurreert met het Amerikaanse Micron, een van de drie grootste geheugenproducenten ter wereld, naast Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix.