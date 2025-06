'Duitsland wil export chemicaliën voor Chinese chipindustrie beperken'

Duitsland zou nadenken over een exportverbod van bepaalde chemische stoffen naar China. De Chinese chipindustrie zou deze stoffen nodig hebben om halfgeleiders te produceren. Via de maatregel wil Duitsland zijn economische afhankelijkheid van China naar verluidt afbouwen.

Volgens Bloomberg zijn de gesprekken over een mogelijk exportverbod nog in een verkennende fase. Volgens bronnen die het persagentschap kon spreken, realiseren de Duitse beleidsmakers zich dat een dergelijk exportverbod de diplomatieke relatie tussen Duitsland en China kan beschadigen.

Als het exportverbod er toch komt, zouden twee Duitse chemiebedrijven, Merck KGaA en BASF, al zeker getroffen worden. De chemische producten van Merck KGaA zouden volgens Bloomberg tijdens de productie van bijna alle halfgeleiders in de wereld worden gebruikt, terwijl BASF ook tal van chemische stoffen levert voor bedrijven binnen de chipindustrie zoals bijvoorbeeld het Taiwanese TSMC.

Duitsland is niet het eerste Europese land dat nadenkt over een exportverbod van bepaalde producten naar China. Begin dit jaar bereikte Nederland een akkoord met de Verenigde Staten en Japan over de exportrestrictie van chipproductiemachines naar China. In maart heeft het Nederlandse kabinet het exportverbod voor ASML-machines richting China uitgebreid. Volgens minister Schreinemacher was het nieuwe exportverbod toen 'nodig voor behoud van technologisch leiderschap'.

Eind vorig jaar introduceerde de Amerikaanse president Joe Biden op zijn beurt ook nieuwe en verregaande Amerikaanse exportbeperkingen die een grote klap uitdelen aan de Chinese chipsector. Tweakers schreef toen een achtergrondartikel over deze politieke ontwikkelingen, en de mogelijke gevolgen ervan.