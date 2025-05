Fujifilm investeert 640 miljoen dollar in productie chipchemicaliën

Fujifilm Holdings zal tegen 2027 ongeveer 640 miljoen dollar investeren in de productie van chemische materialen voor de productie van halfgeleiders. Het Japanse bedrijf wil op die manier tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar chemische producten van chipfabrikanten.

Volgens Nikkei zal het geld voornamelijk naar de Amerikaanse, Japanse en Zuid-Koreaanse productiefaciliteiten van Fujifilm Holdings gaan. Het Japanse bedrijf wil ook de Indiase markt betreden. Het onderzoekt of er met lokale partners kan worden samengewerkt, of dat er in het land nieuwe eigen fabrieken kunnen worden gebouwd. Fujifilm is van oordeel dat de vraag naar grondstoffen voor halfgeleiders tegen 2030 zal toenemen. Fujifilm maakt allerlei chemische materialen, zoals oplosmiddelen, die tijdens het productieproces van halfgeleiders nodig zijn. Het bedrijf heeft nog niet officieel gereageerd op de berichtgeving van Nikkei.