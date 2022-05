Fujifilm werkt aan tape-opslagcartridge van 400TB

Fujifilm werkt aan tape-opslag op basis van strontiumferriet in plaats van het nu gebruikte bariumferriet. Met een nieuwe generatie tape-opslag hoopt Fujifilm de capaciteit van een enkele cartridge op te kunnen rekken naar 400TB.

Fujifilm verwacht tape-opslag op basis van strontiumferriet, of SrFe, tegen 2027 te kunnen introduceren. De fabrikant denkt dat strontiumferriet een rol gaat spelen vanaf LTO-10. Blocks & Files schreef als eerste over de aankondiging. LTO staat daarbij voor Linear Tape-Open, de open standaard voor magnetische tape-opslag. Er zijn verschillende standaarden en momenteel zijn tapecartridges van de LTO-8-generatie beschikbaar, met tot aan 12TB ruwe opslagcapaciteit. De rek is er nog niet uit bij het nu in gebruik zijnde bariumferriet, of BaFe: Fujifilm meldt dat het deze techniek in 2015 al wist te gebruiken voor het coaten van tapes van 220TB.

Met strontiumferriet denkt het bedrijf de deeltjes voor de tape-opslag nog 40 procent te kunnen verkleinen met behoud of zelfs verbetering van de magnetische eigenschappen. Fujifilm gebruikt bij strontiumferriet dezelfde methoden als bij bariumferriet voor de synthese van de moleculen: het groeperen van atomen en ionen en het aggregeren van moleculen via een chemische reactie. Fujifilm maakt een vergelijking tussen de omvang van 1900nm³ voor een BaFe-deeltje voor een LTO-7-tape, een omvang van 1600nm³ voor de 220TB-tape uit 2015 en 900nm³ voor een SrFe-deeltje.

Fujifilm en Sony zijn de enige twee bedrijven wereldwijd die nog tapes voor opslag produceren. Tape-opslag is nog in gebruik voor de langetermijnarchivering van grote hoeveelheden gegevens, vanwege de levensduur en de relatief lage kosten.

LTO-generaties Standaard Retail Lengte Ruwe

Cap. Snelheid

MB/s Tijd om te vullen Materiaal LTO-1 2000 609 m 0,1 TB 20 1h23 MP LTO-2 2003 609 m 0,2 TB 40 1h23 MP LTO-3 2005 680 m 0,4 TB 80 1h23 MP LTO-4 2007 820 m 0,8 TB 120 1h51 MP LTO-5 2010 846 m 1,6 TB 140 3h10 MP LTO-6 2012 846 m 2,5 TB 160 4h20 MP/BaFe LTO-7 2010 2015 960 m 6 TB 300 5h33 BaFe LTO-8 2010 2017 960 m 12 TB 360 9h16 BaFe LTO-9 2014 2020 24 TB *708 *9h25 BaFe LTO-10 2014 *2022 48 TB *1100 *12h07 Ba/Sr Fe LTO-11 2017 *2025 96 TB *1800 *14h49 SrFe LTO-12 2017 *2027 192 TB *2400 *22h13 SrFe LTO-13 *2021 *2030 *384 TB SrFe? LTO-14 *2021 *768 TB *nog niet bevestigd

Tabel opgesteld door AnandTech.