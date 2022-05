Cyberpunk 2077 vereist vanwege raytracing DirectX 12

De Windows-versie van CD Projekt RED-spel Cyberpunk 2077 zal bij de release alleen werken op computers die ondersteuning bieden voor DirectX 12. In de praktijk betekent dit dat het spel niet zal werken op Windows 8, maar wel op Windows-versies 7 en 10.

In een interview met het Duitse PC Games Hardware zegt lead graphics programmer Marcin Gollent dat Cyberpunk 2077 minimaal DirectX 12 nodig heeft, omdat vroeg in het ontwikkelproces werd besloten veel gebruik te maken van DXR. DXR is de raytracingsextensie van de DirectX 12-api.

Door de keuze voor DXR, zal Cyberpunk 2077 niet werken op besturingssystemen die geen DirectX 12 ondersteunen. Windows 10 heeft standaard ondersteuning voor deze DirectX-versie, Windows 7 heeft deze ondersteuning sinds medio vorig jaar. Het nieuwere Windows 8 heeft de benodigde libraries echter nooit gekregen, waardoor Cyberpunk 2077 niet zal werken op dat besturingssysteem.

In het gesprek vertelt de studio daarnaast meer over de het spel gebruikte raytracingseffecten die Nvidia vorige week bekendmaakte. Zo krijgt het spel raytraced schaduwen, waarbij de vervaagde randen van schaduwen beter gesimuleerd kunnen worden. Ook gebruikt de studio raytracing om verlichtingseffecten zoals dat van de lucht en van beeldschermen realistischer te kunnen weergeven.

De studio werkt op dit moment aan raytracingsreflecties. Volgens lighting & fx art director Jakub Knapik was het implementeren van de raytracingseffecten lastig, vanwege de 'ontzettende complexiteit' van Night City en om het 'gelijkwaardig' te kunnen maken aan de CD Projekt RED-engine.

Cyberpunk 2077 staat nu gepland voor een release op 19 november. Naast Windows, komt het spel ook beschikbaar op Stadia, de PlayStation 4 en 5 en de Xbox One en Series X. Het is vooralsnog onduidelijk of de next-gen-consoleversies ook ondersteuning krijgen voor raytracing. De ontwikkelaar zegt tegen PC Games Hardware in de toekomst meer te willen spreken over deze consoles. Tweakers schreef onlangs een preview over Cyberpunk 2077.