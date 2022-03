Uitgelekte gameplaybeelden van Cyberpunk 2077 verschijnen online

Er zijn gameplaybeelden van Cyberpunk 2077 online verschenen. Het gaat hierbij om een livestream met twintig minuten aan beelden van de PS4-versie van de game. De game komt op 10 december officieel uit.

De beelden werden aanvankelijk gestreamd, maar de beelden werden later offline gehaald, zo meldt ook IGN. Inmiddels zijn er wel mirrors van de stream te vinden. De uitgelekte video toont korte beelden van het character creation-proces, evenals het begin van een Nomad-playthrough, waarbij de speler door de Badlands rijdt en radiotoren repareert. De beelden zijn op zichzelf niet heel uitgebreid, maar tonen wel voor het eerst de PS4-versie van de game, hoewel het onduidelijk is of de game op een PS4 Pro of een regulier model werd gespeeld.

Dit betekent wel dat er op termijn meer spoilergevoelige beelden kunnen uitlekken, nog voordat de game in december uitkomt. Eerder dit jaar lekten verschillende spoilergevoelige The Last of Us 2-beelden uit. Die video's werden later op sociale media als Twitter gecirculeerd.

Cyberpunk 2077 is meermaals uitgesteld. De game zou aanvankelijk in april uitkomen, maar werd later uitgesteld tot 17 september en later naar 19 november. Vervolgens werd de game enkele weken voor de release nogmaals uitgesteld tot 10 december, omdat de current-genversies van de game nog niet soepel draaiden. Vlak daarvoor kwam naar buiten dat het ontwikkelteam verplicht zesdaagse werkweken moest draaien om de game op tijd af te krijgen. De game was toen al wel opgestuurd voor certificering. Daarmee worden fysieke versies van het spel ook al geproduceerd. Onlangs verschenen al foto's van de fysieke PS4-versie op Reddit.