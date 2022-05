Cyberpunk 2077-ontwikkelaars zijn verplicht tot zesdaagse werkweek - update

CD Projekt Red, de studio achter Cyberpunk 2077, heeft zijn medewerkers volgens bronnen verplicht om zes dagen per week te werken voor de release van die game. Eerder beloofde de ontwikkelaar meermaals om zijn medewerkers niet verplicht te laten overwerken.

Financieel persbureau Bloomberg claimt met een anonieme medewerker van CD Projekt Red te hebben gesproken. Volgens die medewerker hebben enkele medewerkers al 'meer dan een jaar' nachten en weekenden gewerkt. Ook heeft het financiële persbureau een e-mail van studiohoofd Adam Badowski in handen. Daarin schrijft Badowski: "Vanaf vandaag is de studio in overdrive."

Dit betekent dat de ontwikkelaars nu ook verplicht worden om 'hun normale hoeveelheid werk' uit te voeren, 'plus een dag in het weekend'. De extra werkdag wordt wel volledig betaald, zoals dat is verplicht in Poolse wetten. "Ik neem het op me om volledige backlash te incasseren", vervolgt Badowski. Hij geeft daarbij ook aan dat dit in strijd is met eerdere beloftes van de studio.

Badowski heeft inmiddels gereageerd op het artikel van Bloomberg. Op Twitter schrijft hij: "Deze laatste zes weken zijn de eindsprint van een project waar het team veel van ons leven aan heeft gewerkt." Hij stelt daarbij dat 'de meerderheid van het team deze push begrijpt'. Badowski meldt dat iedereen 'goed wordt gecompenseerd' voor de extra uren die ze in het project stoppen.

CD Projekt Red beloofde meermaals dat ontwikkelaars niet verplicht werden om langere werkdagen te draaien tijdens de ontwikkeling van Cyberpunk 2077. Zo vertelde de medeoprichter van CD Projekt Red, Marcin Iwiński, tweemaal hoe de studio om zou gaan met crunch aan gamejournalist Jason Schreier.

De medeoprichter stelde toen dat het bedrijf een 'niet-verplicht crunch-beleid' zou hebben. De studio zou medewerkers kunnen vragen om over te werken, maar dat zou niet verplicht worden. Ook stelde Iwiński dat het geen probleem zou zijn als medewerkers tijdens reguliere werktijden zouden werken tot aan het einde van de ontwikkelperiode.

Eerder dit jaar hintte CD Projekt Red al op mogelijke crunch-maatregelen. Het bedrijf meldde in januari al aan investeerders dat medewerkers mogelijk 'tot op zekere hoogte' zullen moeten overwerken. "We proberen crunch zoveel mogelijk te beperken, maar dit is de laatste fase."

Cyberpunk 2077 zou in eerste instantie op 16 april uitkomen, maar werd begin dit jaar uitgesteld tot 17 september. Uiteindelijk werd de release opgeschoven naar 19 november, de huidige releasedatum van de game. De game zou grotendeels af zijn, maar CD Projekt Red zei toen extra tijd nodig te hebben om de game te testen en polijsten. Tweakers publiceerde eerder dit jaar al een preview van Cyberpunk 2077.

