Het leek soms alsof Tesla-topman Elon Musk het dinsdagavond gehouden Battery Day-evenement hield op een drukke kruising of rotonde in Rome. Het getoeter van auto's klonk veelvuldig. Die herrie was echter niet afkomstig van Romeinen die zich snel een weg door het verkeer wilden banen; het waren Tesla-aandeelhouders die veelvuldig de claxon van hun Tesla-auto's gebruikten om uiting te geven aan hun enthousiasme over uitspraken en beloftes van Musk en Drew Baglino. Het had iets weg van een drive-in-bioscoop: rijen auto's vormen het publiek, dat vanwege de covid-19-maatregelen moest toeteren in plaats van klappen. Dat gebeurde veelvuldig, omdat ongegeneerd mogen toeteren weleens leuk is, maar ook omdat de plannen van Musk en Baglino over nieuwe accucellen, veel lagere kosten en het terugdringen van kobalt kennelijk op nogal wat bijval konden rekenen.

Voordat de in de buitenlucht gehouden Battery Day-presentatie daadwerkelijk begon, was er een aandeelhoudersvergadering. Er was even geen getoeter te horen toen mensenrechtenadvocaat Terry Collingsworth drie minuten aan het woord kwam. Hij riep de aandeelhouders op te stemmen voor een adviserend voorstel aan de raad van bestuur van Tesla om een rapport op te stellen over het toezicht op mensenrechten en het daarbij horende duediligenceproces, waaronder vormen van genoegdoening als zich mensenrechtenschendingen voordoen.

Collingsworth stipte niet alleen gevallen aan van onderbetaalde Amerikaanse werknemers in Tesla-fabrieken, die in sommige gevallen te veel uren zouden maken en zouden worden blootgesteld aan covid-19. Hij stond vooral stil bij de mensenrechtenproblemen in de Democratische Republiek Congo, die direct gerelateerd zijn aan het delven van kobalt. Dit is een belangrijk metaal voor de accu's van onder meer Tesla-auto's, maar ook die van bijvoorbeeld smartphones, laptops en tablets. Tesla riep zijn aandeelhouders overigens op om tegen dit voorstel te stemmen.

De advocaat wil dat Tesla meer doet aan de mensenrechtenschendingen in de DRC. Niet alleen vanuit het oogpunt van mededogen: hij benadrukte tijdens zijn spreektijd van drie minuten dat deze issues met de kobaltleveringsketen van Tesla het bedrijf in een kwaad daglicht kunnen stellen, in de vorm van reputatieschade en nieuwe aansprakelijkheidsproblemen. Dat laatste zei Collingsworth waarschijnlijk niet alleen om de aandeelhouders aan het denken te zetten. Hij is zelf de leidende advocaat in een lopende rechtszaak van Congolese kobaltslachtoffers tegen Tesla, Microsoft, Alphabet, Dell en Apple. Het draait hier veelal om kinderen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk om kobalt uit de grond te halen. Zij vinden dat deze Amerikaanse techgiganten aansprakelijk zijn voor hun fysieke gezondheidsschade, die bijvoorbeeld is ontstaan door instortende tunnels tijdens de graaf- en mijnwerkzaamheden.

In dit artikel zoomen we kort in op het belang van dit metaal, hoe het van invloed is op de situatie in de DRC en vooral hoe het staat met deze lopende rechtszaak.