Congolezen klagen techgiganten aan om dode en gewonde kinderen in kobaltmijnen

Veertien Congelose ouders en kinderen hebben in de VS techbedrijven Apple, Google, Microsoft, Dell en Tesla aangeklaagd. De Congolezen zijn betrokken geweest bij ongelukken in kobaltmijnen, waarbij kinderen gewond zijn geraakt en zijn overleden.

Een van de kinderen uit de rechtszaak. Foto: IR Advocaties

De Congolezen willen genoegdoening van de techbedrijven, omdat zij de uiteindelijke afnemers zijn van het vele kobalt dat in hun omgeving wordt gewonnen. De bedrijven haalden afgelopen jaren forse omzetten uit producten waarin het kobalt zit. Kobalt is een grondstof voor accu's in onder meer smartphones, tablets, laptops en elektrische auto's. Behalve vergoeding van medische kosten en een schadevergoeding willen de Congolezen ook dat Apple, Google, Microsoft, Dell en Tesla een fonds opzetten. Uit dat fonds zouden de medische kosten van toekomstige slachtoffers moeten worden betaald.

De aanklacht vermeldt enkele mijnongelukken; bij eentje verloor een kind een been, in een ander geval werd een jongetje in januari dit jaar levend begraven toen de tunnel waarin hij werkte instortte. Hij was niet het enige slachtoffer. Twee andere kinderen zaten ook in die tunnel. De aanklacht vermeldt kinderarbeid van kinderen tussen 9 en 15 jaar oud. Vaak is werken hun enige keuze, omdat hun ouders door armoede schoolgeld niet kunnen betalen.

Daarnaast spreken de aanklagers over gebrek aan medische zorg ter plekke. Dat illustreert de aanklacht onder meer met een verhaal over een ongeluk, waarbij een jongen in een tunnel viel tijdens het sjouwen van zware zakken kobalt. Na het ongeluk is hij buiten bewustzijn, maar de uitbaters van de mijn bieden geen medische hulp. Zijn ouders zetten hem op een fiets en brengen hem naar een ziekenhuis, waar blijkt dat hij zijn rug op drie plekken heeft gebroken.

De genoemde techbedrijven kopen het kobalt niet rechtstreeks in. Het Zwitserse Glencore beheert de mijnen volgens de aanklacht, waarna die levert aan het Belgische Umicore. Die verkoopt het kobalt door aan techbedrijven, waaronder Apple, LG Chem, Samsung SDI en andere. LG en Samsung verwerken het kobalt in accu's en leveren dat aan de Amerikaanse techbedrijven als Dell, Google en Microsoft. De aanklacht richt zich alleen op Amerikaanse techbedrijven.

Glencore reageert op de aanklacht tegenover The Guardian. "Glencore ondersteunt en respecteert mensenrechten op een manier die in lijn ligt met de universele verklaring voor de rechten van de mens. Onze productie van kobalt in Congo in een bijproduct van onze industriële koperproductue. Onze divisie in Congo koopt of verwerkt geen ambachtelijk gewonnen erts. Glencore tolereert geen vormen van kinderarbeid of dwangarbeid."