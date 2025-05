Apple wil in 2025 alleen nog gerecycled kobalt in iPhones en Macbooks gebruiken

Apple wil vanaf 2025 al zijn apparaten voorzien van accu's die van gerecycled kobalt zijn gemaakt. Nu is dat nog ruwweg een kwart, zegt het bedrijf, maar het aandeel hergebruikt kobalt stijgt. Ook andere gebruikte materialen moeten hergebruikt worden.

Apple schrijft dat het die deadline voor 2025 stelt. Alle kobalt die het bedrijf dan in iPhones, iPads en Apple Watches, maar ook Macbooks wil gebruiken moet van honderd procent gerecycled kobalt zijn. Dat kobalt zit in de accu's van de apparaten, die Apple voor het overgrote merendeel zelf ontwerpt.

Het bedrijf wil daarnaast alle magneten in de apparaten maken van gerecyclede zeldzame aardmetalen. Ook pcb's moeten worden gemaakt met hergebruikt materiaal, zoals tin voor gesoldeerde onderdelen en goud. Dat moet tegen 2025 ook volledig hergebruikt materiaal zijn.

In 2022 was ongeveer van kwart van alle kobalt dat Apple gebruikte gerecycled. In 2021 was dat nog dertien procent, zegt het bedrijf. Apple zegt dat het in 2030 circulair wil zijn en deze stap is daar een belangrijke in. Tegelijk krijgt het bedrijf ook wel kritiek dat het aan greenwashing doet, bijvoorbeeld door bij iPhones geen oplader meer mee te leveren. Critici zeggen dat Apple dat vooral doet om geld te verdienen aan de verkoop van opladers.