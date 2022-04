'Tesla sluit contract met Glencore voor jaarlijkse levering tot 6000 ton kobalt'

Tesla heeft volgens bronnen van onder meer Bloomberg een overeenkomst met het Zwitserse Glencore gesloten voor de levering van mogelijk 6000 ton kobalt per jaar. Het mineraal wordt gewonnen in mijnen in Congo-Kinshasa en is een belangrijk accubestanddeel.

Onder meer Bloomberg schrijft dat een bron die bekend zou zijn met het onderwerp aangeeft dat de levering vanuit Glencore bedoeld is voor de nieuwe Tesla-fabriek in Shanghai en de geplande fabriek bij Berlijn. De deal zou kunnen gaan om maximaal 6000 ton per jaar, al is niet duidelijk vanaf wanneer de leveringen beginnen. Tesla en Glencore wilden geen commentaar geven.

De overeenkomst betekent dat Tesla ook in de komende jaren verzekerd is van kobalt, wat nog altijd een belangrijk onderdeel is van lithium-ionaccu's. Volgens de bron van Bloomberg is de overeenkomst met het Zwitserse Glencore, de grootste industriële kobaltleverancier ter wereld, bedoeld om te ontkomen aan een mogelijke toenemende vraag en eventuele tekorten in de toekomst.

De prijs van het mineraal rees in 2017 en de eerste maanden van 2018 de pan uit. Daarna is de prijs weer flink ingezakt, maar met de opkomst van de elektrische auto en de vele nieuwe modellen van allerlei fabrikanten die eraan gaan komen, is de verwachting dat de vraag naar en daarmee de prijs van kobalt weer flink gaat toenemen.

Kobalt geheel weglaten uit lithium-ionaccu's is nog altijd vrij lastig, omdat het mineraal belangrijk is voor de stabiliteit van de accu's. Tesla is wel bezig om de benodigde hoeveelheid kobalt steeds verder terug te dringen in de kathodes. Een accuonderzoeker van Volkswagen liet een jaar geleden nog weten dat accu's van de Tesla Model 3 vier keer minder kobalt bevatten dan de accu's die Volkswagen in zijn aankomende ID.3-auto gaat gebruiken. Het zou gaan om minder dan drie procent kobalt in de accu's van de Model 3.

Kobalt komt voornamelijk uit het Afrikaanse land Congo-Kinshasa. Het land is verantwoordelijk voor ongeveer zestig procent van de totale wereldproductie van het metaal, dat met name wordt gewonnen als bijproduct van het smelten van koper. Dit gaat zeker bij de niet-industriële mijnen vaak gepaard met soms erbarmelijke omstandigheden, kinderarbeid en de nodige milieuverontreiniging. Glencore heeft twee industriële mijnen in het land.

Eind vorig jaar klaagden Congolese ouders en kinderen Apple, Google, Microsoft, Dell en Tesla aan voor ongelukken in kobaltmijnen. In de aanklacht wordt Glencore genoemd als beheerder van enkele industriële mijnen. Het bedrijf verdedigde zich door te stellen dat het geen ambachtelijk gewonnen erts koopt of verwerkt en dat het geen kinderarbeid of dwangarbeid tolereert.