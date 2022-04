Qualcomm kondigt Snapdragon 690 met 5g-ondersteuning aan - update

Chipfabrikant Qualcomm heeft zijn Snapdragon 690-chip geïntroduceerd. De soc bevat een Snapdragon X51-modem met ondersteuning voor 5g op sub-6GHz-frequenties. Daarnaast ondersteunt de chip 120Hz-schermen met een full-hd-resolutie.

De Snapdragon 690 is de eerste chip in de 600-serie met 5g-ondersteuning, meldt de fabrikant. Het Voorheen bood het bedrijf enkel soc's met ondersteuning voor 5g in de hogere segmenten, zoals de Snapdragon 800- en 700-serie. De geïntegreerde X51-modem ondersteunt enkel sub-6GHz-frequenties, en biedt daarop een maximale theoretische downloadsnelheid van 2,5Gbit/s, waar de soc op 4g maximaal 1,2Gbit/s zou halen. De maximale uploadsnelheid bedraagt 660Mbit/s op 5g en 210Mbit/s op 4g.

De soc bevat een Kryo 560-cpu, die wordt gemaakt op een 8nm-procedé. De chip bevat twee Cortex A77-cores op 2GHz en zes meer energiezuinige A55-kernen op 1,7GHz. Ten opzichte van de Snapdragon 675, zou de cpu in de nieuwe soc tot 20 procent beter moeten presteren. De gpu is een Adreno 619L, die volgens Qualcomm tot 60 procent sneller is dan de gpu in de Snapdragon 675.

De midrange-chip ondersteunt verder camera's die 4k-beelden met hdr kunnen opnemen. De Snapdragon 690 biedt daarnaast ondersteuning voor 120Hz-schermen met een full-hd-resolutie en qhd-schermen op 60Hz. De soc is verder '802.11ax-ready', waarmee de chip ondersteuning biedt voor enkele wifi 6-functies als target wake time en wpa3-beveiliging. De eerste smartphones met de Snapdragon 690 komen in de tweede helft van 2020 op de markt.

Update, 9:26: De Snapdragon 690 is '802.11ax-ready'. Dit is aangepast aan het artikel.