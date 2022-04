Qualcomm Snapdragon 750G-soc heeft 5G-modem met mmWave-ondersteuning

Qualcomm presenteert een nieuwe 5G-soc voor midrange-smartphones. De Snapdragon 750G heeft dezelfde X52-modem als de Snapdragon 765G. Het is daarmee vermoedelijk de goedkoopste soc met mmWave-ondersteuning.

Qualcomm positioneert de nieuwe Snapdragon 750G onder de bestaande Snapdragon 768G en 765G. De nieuwe soc heeft onder andere een minder krachtige gpu. Ondanks zijn lagere positie, is de Snapdragon 750G voorzien van nieuwere techniek, zoals twee snelle cores gebaseerd op Arm's Cortex-A77-ontwerp. De hoger gepositioneerde socs hebben A76-cores.

De Snapdragon 750G heeft een Adreno 619-gpu die minder krachtig is dan de Adreno 620 van de hoger gepositioneerde midrange-socs. Ook de digital signal processor en neural processing unit zijn wat minder krachtig. De nieuwe soc wordt gemaakt door Samsung op 8nm. De hoger gepositioneerde socs worden door Samsung op 7nm met euv gemaakt.

In de Snapdragon 750G zit dezelfde X52-modem als in de duurdere socs. Dat is een 5G-modem met ondersteuning voor zowel lage als hoge mmWave-frequenties. 5G-netwerken die mmWave-frequenties gebruiken zijn echter nog nauwelijks actief. Het is nog niet duidelijk wanneer die frequenties in Nederland en België gebruikt zullen worden. Dat gaat vermoedelijk nog jaren duren.

Qualcomm zegt dat er eind dit jaar telefoons uitkomen met de Snapdragon 750G. De soc wordt gepresenteerd als een opvolger van de 730G. Die soc heeft geen 5G-ondersteuning. Ook zegt de fabrikant dat de nieuwe soc wat pinaansluiting en software betreft compatibel is met de Snapdragon 690 5G. Fabrikanten kunnen toestellen met die soc dus eenvoudig upgraden naar de nieuwere chip. De Snapdragon 690 5G is grotendeels gelijk aan de nieuwe 750G, maar heeft geen mmWave-ondersteuning.