Qualcomm introduceert Snapdragon 888-soc voor smartphones

Qualcomm heeft tijdens zijn jaarlijkse Snapdragon Tech Summit zijn nieuwste soc voor onder meer smartphones aangekondigd. De Snapdragon 888 heeft een 5G-modem en een vernieuwde Hexagon AI-engine die ruim 70 procent sneller zou zijn dan de huidige.

Veel details maakte Qualcomm nog niet bekend tijdens zijn openingskeynote over de Snapdragon 888. Eerder werd verwacht dat Qualcomm de soc met type 875 zou aanduiden, maar het bedrijf koos voor Snapdragon 888. Het bedrijf legt sterk de nadruk op connectiviteit als 5G en de AI-features en gpu: over de cpu-cores is nog weinig bekend. Het X60 5G-modem in de Snapdragon 888 ondersteunt mmWave- en sub-6-frequentiebanden voor snelle draadloze dataoverdracht. Ook kunnen meerdere simkaarten gebruikt worden.

Op het vlak van AI zegt het bedrijf een flinke stap te maken: de nieuwe generatie Hexagon-processor, de dsp verantwoordelijk voor AI-functionaliteit in de Snapdragon-socs, zou een rekenkracht van maximaal 26TOPS halen, waar de vijfde generatie maximaal 15TOPS haalt. De AI-dsp wordt bijgestaan door een zuinige always-on Sensing Hub, die eveneens AI-functionaliteit biedt. Voor gamers krijgt de gpu een upgrade: de Elite Gaming Adreno-gpu heeft drivers die geüpdatet kunnen worden en zou 144fps mogelijk moeten maken in games.

Ook de beeldverwerking voor foto's en video's is verbeterd met een nieuwe generatie Spectra-ISP, die 2,7 gigapixels per seconde kan verwerken. Daarmee zou de ISP 35 procent sneller zijn dan de huidige generatie en volgens Qualcomm tot 120 foto's van 12 megapixel per seconde kunnen verwerken. De Spectra-ISP is verantwoordelijk voor computational photography, zoals het blurren van achtergronden, bokeh toevoegen of automatische gezichtsherkenning.

Onder meer OnePlus, Oppo, Meizu, Xiaomi en ASUS, naast enkele minder bekende fabrikanten, gaan volgens Qualcomm telefoons uitbrengen met de Snapdragon 888. Toestellen zullen in de loop van volgend jaar verschijnen. Tijdens zijn Snapdragon Tech Summit zal Qualcomm details over de Snapdragon 888 vrijgeven.