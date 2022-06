Qualcomm gaat naamgeving van Snapdragon-chips versimpelen

Qualcomm gaat de naamgeving van zijn Snapdragon-chips dit jaar versimpelen. De chips van het bedrijf krijgen voortaan een productnaam met een enkel cijfer, in plaats van het huidige systeem met drie nummers.

De chipmaker schrijft onder andere dat 'Snapdragon' voortaan een alleenstaande merknaam wordt, die losstaat van het Qualcomm-merk. Die wijziging voerde het bedrijf eerder al door; bij de Snapdragon 888+ 5G ontbrak het woord 'Qualcomm' al. Het bedrijf bevestigt nu dat dit definitief wordt doorgezet bij toekomstige producten.

Momenteel bestaan de productnamen van Snapdragon-chips uit drie cijfers, maar in de toekomst wordt dit teruggebracht naar een enkel cijfer en een generatienummer, laat Qualcomm weten. Het bedrijf geeft geen exacte voorbeelden voor hoe de Snapdragon-chips in de toekomst genoemd zullen worden, maar bedrijf doet al iets soortgelijks bij enkele van zijn processors voor computers, zoals bij de Snapdragon 8cx Gen 2.

Die verandering in de nummering wordt volgens het bedrijf doorgevoerd bij de introductie van zijn volgende flagship smartphonechip in de 8-serie. Naar verwachting wordt die soc volgende week geïntroduceerd. Er vindt binnenkort een Snapdragon Tech Summit plaats. Die presentatie wordt op 1 december om 0.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden via YouTube.

Verder zal het bedrijf in de toekomst alleen goudkleurige 'productbadges' gebruiken voor zijn high-end chips, en stopt het bedrijf met het expliciet benoemen van 5G in zijn productnamen. Ondersteuning voor dergelijke connectiviteit zal in de toekomst 'een gegeven zijn'. De 'vuurbal', die het bedrijf als Snapdragon-logo gebruikt, zal in het vervolg ook prominenter gebruikt worden.