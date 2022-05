Microsoft start verkoop van Qualcomm-ontwikkelaars-pc met Snapdragon-soc

Microsoft is in de Verenigde Staten begonnen met de verkoop van een kleine desktop-pc met een Qualcomm Snapdragon 7c-soc. Het systeem kost 219 dollar en is bedoeld voor ontwikkelaars om apps te testen. De pc wordt gemaakt door ECS.

De ECS LIVA Mini Box QC710 staat in de Amerikaanse Microsoft Store en wordt daar aangeprezen als een testopstelling voor ontwikkelaars voor Windows on Snapdragon-applicaties. Dat zijn apps die op Arm-hardware draaien. Het systeem is niet bedoeld om apps op te ontwikkelen, maar om ze op te testen. Microsoft benadrukt dat de mini-pc bedoeld is voor ontwikkelaars en niet voor consumenten.

In de mini-pc zit de Snapdragon 7c-soc die eind 2019 werd aangekondigd. Dat is een octacore met twee Cortex-A76-cores en zes Cortex-A55-cores. Het systeem heeft 4GB Lpddr4-geheugen 64GB aan eMMC-opslag en een microSD-kaartslot. Er zijn drie USB-poorten, waaronder een Type-C-variant voor de stroomtoevoer. Ook heeft het kastje een HDMI- en ethernetaansluiting.

In mei kondigde Qualcomm de Snapdragon Developer Kit aan en het bedrijf zei toen dat die in de zomer zou uitkomen. De kit is ontstaan als samenwerking tussen Qualcomm en Microsoft en wordt gemaakt door de Taiwanese fabrikant ECS. Vooralsnog is de Arm-pc niet te koop in de Nederlandse Microsoft Store. Het is niet bekend of die daar zal verschijnen.