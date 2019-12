Qualcomm presenteert twee nieuwe socs voor laptops

Processorontwerper Qualcomm heeft op zijn eigen Snapdragon Tech Summit twee nieuwe socs voor laptops gepresenteerd. De 8c komt naast de huidige 8cx te staan, terwijl de 7c is bedoeld voor goedkopere laptops.

Volgens Qualcomm moeten de nieuwe socs zorgen voor een doorbraak van Arm-socs in de markt voor goedkope laptops. De 8c is een iets uitgeklede versie van de huidige 8cx met lagere kloksnelheden van de Kryo-processorkernen op basis van Arm's Cortex A76-microarchitectuur. Het is onbekend op welke andere gebieden de socs verschillen. De gpu heeft een ander typenummer, maar welke verschillen er zitten tussen beide modellen is niet duidelijk.

De 7c is een kleinere en goedkopere soc met twee Kryo-kernen op basis van A76. Het 4g-modem krijgt een downgrade naar een X15-modem die ook in de recent gepresenteerde Snapdragon 765 zit. De 8x heeft een X24-modem voor 4g, net als de 8cx. Die maken hogere downloadsnelheden mogelijk. De 8c is te combineren met een 5g-modem, bij de 7c kan dat niet. Laptops met een 7c kunnen prijzen krijgen van 250 dollar tot 450 dollar, zegt Qualcomm. Fabrikanten kunnen er naast Windows ook Chrome OS op zetten.

TSMC fabriceert de 8c op zijn 7nm-procedé, Samsung maakt de 7c op zijn 8nm-lijn. Beide socs voor laptops moeten volgend jaar in laptops verschijnen, meldt Hardware Info. Dit jaar verschenen Arm-laptops in de vorm van onder meer de Microsoft Surface Pro X en Samsung Galaxy Book S.