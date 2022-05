Acer introduceert Chromebook met Snapdragon 7c-soc met acht Kryo 468-cores

Acer heeft de Chromebook Spin 513 aangekondigd, een laptop die een Snapdragon 7c-octacore bevat en mede hierdoor een geclaimde accuduur van maximaal veertien uur zou bieden. De startprijs bedraagt 429 euro.

De Acer Chromebook Spin 513 krijgt met de Snapdragon 7c een vorig jaar aangekondigde Qualcomm-chip voor laptops met twee krachtige Cortex A76-cores op 2,4GHz en zes zuinige Cortex A55-cores. Qualcomm laat deze chip op 8nm bij Samsung maken en combineert de Andreno 618-gpu op de soc. Standaard is er 8GB Lpddr4x-ram en 128GB opslag.

De Spin 513 heeft een omklapbaar 13,3"-scherm met ips-paneel en 1080p-resolutie. Het gewicht is 1,2 kilogram. Er komen modellen van de Chromebook met een verlicht toetsenbord en Acer gaat ook varianten met een LTE-modem voor 4G-verbindingen leveren. Daarnaast kunnen verbindingen via 802.11ac-wifi verlopen en is er Bluetooth 5.0-ondersteuning. De accuduur van maximaal veertien uur is gemeten met Googles eigen loadtest voor Chrome OS.

Acer brengt de Acer Chromebook Spin 513 in januari 2021 uit voor een vanafprijs van 429 euro. In februari verschijnt een Enterprise-model met beheermogelijkheden voor grootzakelijk gebruik voor een startprijs van 699 euro.