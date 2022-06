Acer Aspire 5-laptop met onaangekondigde AMD Ryzen 7 5700U-cpu verschijnt online

Er is een Acer Aspire 5 A515-laptop met Ryzen 7 5700U-cpu verschenen bij een Italiaanse webshop. Die processor is nog niet aangekondigd. De laptop kost bij de webshop 779 euro en zou in februari geleverd worden, hoewel deze informatie inmiddels is verwijderd.

De laptop in kwestie is volgens de webshop 1,79cm dik en weegt 1,9 kilogram. Acer voorziet de Aspire 5 A515 van een 15,6"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels. Het meest opvallend is echter de cpu; de laptop zou beschikken over een nog niet aangekondigd Ryzen 7 5700U van AMD. De webshop zelf noemt weinig specificaties van deze chip, maar enkele weken geleden verschenen de vermoedelijke specificaties van de Ryzen 5000-laptopprocessors al online.

Volgens deze eerdere geruchten voorziet AMD de Ryzen 5000-line-up voor laptops van twee verschillende architecturen. Het bedrijf komt naar verwachting met een Cezanne-serie op basis van Zen 3, terwijl Lucienne-chips gebaseerd zijn op de Zen 2-architectuur die ook wordt gebruikt in de huidige Ryzen 4000-laptopprocessors. De Ryzen 7 5700U zou Zen 2-cores krijgen.

Wel krijgt de Ryzen 7 5700U acht cores en zestien threads, terwijl de huidige 4700U-chip acht cores en acht threads heeft. Ook zou de gpu in de 5700U een extra compute unit hebben. Volgens de listing op Amazon heeft de 5700U een baseclock van 1,8GHz. Dat komt overeen met de eerder genoemde geruchten, die ook stellen dat de chip een turbofrequentie van 4,3GHz krijgt.

Verder krijgt de Aspire 5 A515 een 512GB-NVMe-ssd en 8GB aan DDR4-geheugen. Qua connectiviteit voorziet Acer het product van een USB 3.2-connector van het type C, twee USB 3.1-poorten van het type-A en een USB 2.0-aansluiting. Ook krijgt de laptop een RJ45-poort voor ethernet en een HDMI-aansluiting. In de trackpad zit een vingerafdrukscanner verwerkt. De Aspire 5 A515 ondersteunt Wi-Fi 6. Verder zou de accucapaciteit 48Wh bedragen.

Aanvankelijk werd op de webshop een prijs van 779 euro getoond, zo meldt NotebookCheck. De laptop zou in februari geleverd worden. Inmiddels is de pre-orderoptie echter uitgeschakeld en worden de prijs en levertijd niet langer getoond op de productpagina. Het is niet bekend wanneer Acer de laptop officieel aankondigt. Mogelijk doet het bedrijf dit tijdens de CES, die in januari digitaal plaatsvindt.

Update, woensdag 11 november, 10.45: Amazon Italië heeft de productpagina nog wel online staan, maar de details over de processor verwijderd.