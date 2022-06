Amerikaanse techbeurs CES vindt in 2021 alleen digitaal plaats

De CES-beurs gaat begin volgend jaar alleen nog digitaal door. Het fysieke evenement in Las Vegas wordt vanwege het coronavirus afgelast. Hoe de digitale versie van 's werelds grootste technologiebeurs er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

De Consumer Technology Association, die de beurs organiseert, heeft besloten dat de beurs alleen nog digitaal plaatsvindt. CES 2021 zou van 6 tot en met 9 januari plaatsvinden. "Met de pandemie en de groeiende wereldwijde zorgen over gezondheid is het niet mogelijk tienduizenden mensen in Las Vegas bij elkaar te krijgen", schrijft CTA-ceo Gary Shapiro in een verklaring.

CES wordt 'een nieuwe meeslepende ervaring', zegt de organisatie. Hoe die er precies uit gaat zien is niet bekend. De organisatie noemt keynotes en conferenties waarbij gebruikers 'een stoel op de eerste rij krijgen', en spreekt over een 'hoogst gepersonaliseerde ervaring', maar details zijn er nog niet. In 2022 zou de beurs wel fysiek door moeten gaan, maar de organisatie wil dan ook digitale elementen behouden en dat combineren.

De beurs is een van de vele evenementen die dit jaar worden afgelast vanwege het coronavirus. Veel evenementen van fabrikanten worden afgezegd, al zijn er ook evenementen zoals de IFA-beurs in Berlijn die in aangepaste, afgeslankte vorm doorgaan.

Update, september: De digitale CES 2021-beurs is verplaatst naar 11 tot en met 14 januari.