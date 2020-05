Amsterdamse International Broadcasting Convention gaat niet door wegens corona

Het jaarlijkse, in Amsterdamse RAI georganiseerde International Broadcasting Convention-evenement is geannuleerd. Dat hangt samen met de onzekerheid die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus.

Michael Crimp, de ceo van de IBC, laat in een verklaring weten dat een 'terugkeer naar normaal waarschijnlijk niet kan worden bereikt tegen september'. Hij zegt dat een vroegtijdig besluit over het wel of niet doorgaan van de beurs gewenst is door de industrie, zodat ze plannen voor de toekomst kunnen maken.

Volgens Crimp zijn er nog teveel onzekerheden en daardoor kan hij niet garanderen dat een veilig en waardevol evenement mogelijk is. Ook benadrukt hij dat dergelijke grootschalige evenementen flink zullen veranderen door onder meer de de afstandsregels, mondkapjesverplichtingen en reisbeperkingen en dat dat de sfeer van de IBC aantast.

Er lijk wel sprake te zijn van een soort alternatief in de vorm van een virtueel evenement. Crimp zegt daarover dat de International Broadcasting Convention in de komende maanden contact houdt met de industrie via zijn digitale IBC365-platform. Nadere details daarover zijn momenteel nog niet bekend.

Het International Broadcasting Convention-evenement vindt elk jaar in september in de Amsterdam RAI plaats en zou dit jaar van 11 tot 15 september worden gehouden. Het evenement is met name gericht op de televisie-industrie, omroepen, media en contentmakers. Het is een groot evenement waar in de afgelopen jaren zo'n 55.000 bezoekers op afkwamen.