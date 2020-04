IFA-beurs gaat door in aangepaste vorm

De organisator van de Berlijnse IFA-beurs heeft besloten dat het evenement, dat voor september is gepland, dit jaar niet wordt geannuleerd. De beurs zal in aangepaste vorm doorgaan, al zal pas op een later moment blijken op welke manier dat gebeurt.

IFA Berlin of Internationale Funkausstellung Berlin meldt op Twitter dat de beurs dit jaar doorgaat volgens een 'innovatief nieuw concept'. Dat is het gevolg van het besluit van de Duitse regering om alle evenementen met meer dan vijfduizend deelnemers tot 24 oktober te weren. De IFA-beurs van dit jaar is gepland voor 4 tot 9 september.

De jaarlijkse Berlijnse beurs voor consumentenelektronica zal dan ook niet doorgaan in normale vorm. De organisatoren, de gfu Consumer & Home Electronics en beurslocatie Messe Berlin, zeggen dat ze in de nabije toekomst de details van het vernieuwde concept zullen presenteren. Waarschijnlijk zal het in ieder geval deels uitdraaien op een digitaal alternatief, waarbij aan een onlineconcept gedacht kan worden.

Volgens de organisatoren is de planning voor het nieuwe concept in een vergevorderd stadium. Dit concept moet IFA in staat stellen om te voldoen aan zijn rol als wereldwijd podium voor technologie-innovatie en ontmoetingsplaats voor merken, fabrikanten, winkels en media, aldus de organisatoren.