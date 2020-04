CampZone gaat niet door in fysieke vorm en organisator komt met online-editie

De fysieke editie van CampZone, een jaarlijks gehouden outdoorgamingevenement, gaat dit jaar niet door. Duh-Events, het Nederlandse bedrijf achter CampZone en andere gamingevenementen, laat weten dat er in plaats daarvan een online-editie komt.

Duh-Events verwijst in een toelichting naar de persconferentie van dinsdagavond, waar de Nederlandse premier Mark Rutte bekendmaakte dat het geldende evenementenverbod wordt verlengd tot 1 september. Volgens de organisator was er daarom geen andere keuze dan de twintigste editie van het evenement te annuleren. Het bedrijf zegt dat CampZone alleen in de zomervakantie past, waardoor verplaatsen in 2020 ook niet aan de orde is. De eerstvolgende fysieke editie zal in de zomer van volgend jaar plaatsvinden.

Als alternatief organiseert het bedrijf van 24 juli tot en met 3 augustus de eerste online-editie van CampZone. Duh-Events organiseerde eerder ook al een onlineversie van The-Party, een grote indoor lanparty. Het bedrijf geeft nog niet heel veel informatie over deze alternatieve invulling voor CampZone, maar zegt dat er in ieder geval livestreams gaan komen, zodat geïnteresseerden toch de bingo, quizzen, toernooien en beelden van gamesessies kunnen volgen. Deze online editie van CampZone wordt geheel gratis. De organisator zegt op een later tijdstip meer informatie over dit evenement bekend te zullen maken.

Duh-Events zegt dat 2020 een zwaar jaar wordt, net zoals dat het geval is voor andere evenementenorganisaties. Het bedrijf spreekt daarom de hoop uit dat kaartbezitters willen helpen door hun tickets niet te laten restitueren en ze te handhaven voor CampZone 2021. Mensen die toch van hun kaartje af willen, kunnen tot 31 mei een restitutieverzoek indienen met een onlineformulier. De kaartjes van degenen die dat formulier niet invullen, worden op 1 juni automatisch omgezet in een toegangsbewijs voor de editie van volgend jaar.