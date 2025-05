CampZone 2023 gaat niet door, 'lijkt einde van gamingevenement te zijn'

De 2023-editie van gamingevenement CampZone is geannuleerd omdat er in de voorverkoop niet genoeg kaarten zijn verkocht. Mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De laatste editie van CampZone was voor de coronapandemie.

"In vergelijking met vier jaar geleden zitten we qua ticketverkoop op een veel te laag peil om dit evenement door te laten gaan", schrijft de organisatie. "Ondanks dat we er vanaf begin dit jaar flink onze schouders onder hebben gezet, zijn we helaas tot de conclusie gekomen dat we het ook deze zomer zonder CampZone moeten doen." Volgens de organisatie lijkt dit ook het einde te zijn van CampZone 'zoals we het kennen', maar een nieuwe editie wordt niet uitgesloten 'als de vraag toeneemt'.

CampZone is een gamingevenement van elf dagen waar bezoekers met elkaar konden gamen en waar ze konden kamperen. Daarnaast waren er activiteiten en competities. CampZone stond voor dit jaar van 28 juli tot 7 augustus gepland in Zoetermeer. De laatste, negentiende editie was in 2019. In de jaren daarna werd het evenement door corona geannuleerd, met uitzondering van vorig jaar. Toen ging het evenement vanwege inflatie en 'logistieke redenen' niet door. De organisatie blijft wel nog eind deze zomer lan-event The-Party organiseren en wil op 'een alternatieve manier' de CampZone-community bij elkaar brengen.