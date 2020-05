Gaming en de coronacrisis

Op 12 februari van dit jaar maakten we op Tweakers voor het eerst melding van covid-19. De ziekte, die wordt veroorzaakt voor het nieuwe virus, draaide het Mobile World Congress in Barcelona de nek om. Daarmee kreeg dit congres als eerste grote evenement in de techsector te maken met de gevolgen van de toen nog nauwelijks begonnen coronacrisis. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder en ziet de wereld er door deze crisis anders uit. Straten en werkvloeren zijn stil(ler) en alle grote evenementen, waaronder ook de jaarlijkse gamebeurzen E3 en Gamescom, zijn geannuleerd.

Hoewel de nadruk in deze tijd vooral ligt op wat er allemaal niet door kan gaan, kan het ook anders. Zo benadrukte de organisatie van de Gamescom al dat de beurs online op een bepaalde manier toch door zal gaan. Gameuitgevers spelen inmiddels steeds beter in op de beperkingen die de crisis met zich meebrengt. Journalisten kunnen momenteel niet afreizen om games op locatie te spelen, dus worden previewversies als vanouds rondgestuurd, hoewel dat nu vooral digitaal gebeurt. Interviews vinden plaats via Skype en vergelijkbare oplossingen. Een resultaat van die aanpak was de preview die Paul onlangs schreef over Command & Conquer Remaster.

De wereld past zich dus aan en gaming vormt hierop geen uitzondering. Sterker nog, gaming floreert. Heel vreemd is dat natuurlijk niet. Vraag mensen om thuis te blijven, verwijder alle sociale verplichtingen en je kunt op je vingers natellen dat thuisentertainment in de lift raakt. Niet voor niets maakte Netflix eind maart al melding van recordbrekende volumes in verkeer. Ook Facebook en YouTube gaven aan dat ze gebruikerspieken meemaakten. Netflix en YouTube achtten het zelfs nodig de kwaliteit van in Europa gestreamde video's iets terug te schroeven om zo de druk op het netwerk iets te verlichten, al is niet duidelijk of die maatregelen echt nodig waren.

In het kielzog van deze in streaming video zichtbare trend zit de gameswereld. Waar die wereld op het gebied van dataverkeer toe in staat is, bleek wel op dinsdag 10 maart, toen de AMS-IX 7,85Tbit/s te verwerken kreeg. Op dat piekmoment volgde een langere periode van coronagerelateerd verkeer, maar die vond al plaats voordat veel landen überhaupt maatregelen hadden afgekondigd om mensen meer thuis te houden. Wat bleek: de piek op de AMS-IX viel samen met de release van de Warzone-spelmodus in Call of Duty: Modern Warfare. Dat de nieuwste Call of Duty-game werd voorzien van een battleroyale-spelmodus die bovendien gratis is te spelen, bleek voor miljoenen gamers reden genoeg de game direct te downloaden, met piekverkeer tot gevolg.

Dat die piek in de anderhalve maand daarna - en nog steeds - gevolgen heeft gekregen, moge duidelijk zijn. Al vroeg in de coronacrisis vertelde hostingbedrijf i3DNet aan Quote dat het bedrijf richting 'uitverkocht' ging met zijn servercapaciteit. Half april meldde het bedrijf op Twitter dat het dagelijkse dataverkeer significant groter was dan in normale weken - overigens zonder daar specifieke hoeveelheden bij te vermelden. Wat dat betreft is de Amerikaanse telecomgigant AT&T duidelijker. Het bedrijf liet weten in de tweede week van april een stijging van 54 procent te zien in gameverkeer, ten opzichte van een normale week. Leuk detail: er was ruim een kwart minder e-mailverkeer dan normaal. Comcast meldde ondertussen dat er bij hen een gemiddelde stijging van 35 procent in gamedownloads te zien is, met pieken naar 80 procent rond nieuwe releases - al zijn die pieken er onder normale omstandigheden natuurlijk ook.

Ziggo en KPN

Invloed coronacrisis op KPN-netwerken

Nederlandse serviceaanbieders blijken desgevraagd minder scheutig met het delen van details over de toename in internetverkeer. Ziggo liet weten dat het algemene netwerkgebruik voor vast en mobiel zo'n 15 tot 20 procent hoger ligt dan normaal, waarmee doordeweekse dagen min of meer op het niveau van normale weekenddagen uitkomen. De precieze cijfers zijn vertrouwelijk. Ook KPN kon gamingverkeer niet nader uitsplitsen, maar gaf wel aan dat er in algemeen breedbandverkeer en in streamingverkeer een stijging van gemiddeld 25 procent te zien is ten opzichte van de periode voor 16 maart.

Die trend blijkt ook uit onderzoek dat GlobalWebIndex deed naar veranderd gedrag door de coronacrisis. Het onderzoek, dat in meerdere landen werd verricht onder mensen van tussen de 16 en 64 jaar, wijst uit dat gamers gemiddeld 17 procent meer tijd doorbrengen met hun consoles. Dat het gamen daar niet mee ophoudt blijkt wel, want in totaal zou er zelfs 35 procent meer worden gegamed. Daarmee lijkt gaming overigens geen al te hoge prioriteit te krijgen, want in het gebruik van sociale netwerken, messenger-achtige services en muziekstreamingdiensten is een hogere stijging te zien. Het liefst gaan 'we' echter gewoon Netflixen, Primen of Disney+'en: daar wordt 57 procent meer tijd aan besteed dan voor de coronacrisis.

Het onderzoek besteedt overigens geen aandacht aan een andere populaire bezigheid: bellen. Dat doen we in Nederland nu heel enthousiast: KPN meldde een stijging van 100 procent in het spraakverkeer op zijn mobiele netwerken ten opzichte van de situatie voor 16 maart.

Misschien wel de mooiste weergave van de impact van de coronacrisis op gaming wordt geleverd door Steam. In de openbaar op te vragen statistieken is goed te zien dat de normale golfbeweging in de grafiek met het aantal gebruikers dat actief is bij de service van Valve, half maart compleet verdween. Er is een sterke stijging te zien in het totaal aantal actieve gebruikers en de normaal duidelijke 'weekendpiek' is amper nog te waar te nemen. Daarnaast maakte Steam nooit eerder zo'n snelle stijging in het aantal gebruikers mee. Waar in februari nog 19,1 miljoen mensen op Steam zaten, waren dat er in maart 23,6 miljoen. Dat record werd in april overigens gebroken (24,5 miljoen), al was de stijging toen minder groot.