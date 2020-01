Huawei stelt ontwikkelaarsconferentie uit vanwege coronavirus

De Chinese fabrikant Huawei heeft een ontwikkelaarsconferentie uitgesteld vanwege de recente uitbraak van een coronavirus in de Chinese stad Wuhan. De conferentie had over minder dan drie weken moeten plaatsvinden in Shenzhen.

Huawei heeft op de site van de HDC.Cloud-conferentie laten weten dat 'vanwege preventie en bestrijding' van het coronavirus de conferentie niet zal plaatsvinden op 11 en 12 februari, maar op 27 en 28 maart. Het is Huaweis belangrijkste op cloudtoepassingen gerichte evenement van het jaar. De fabrikant laat bovendien weten dat de hele conferentie via een livestream wordt uitgezonden, waardoor potentiële bezoekers niet naar Shenzhen hoeven te komen om de inhoud van de presentaties te volgen. Wuhan ligt ongeveer elfhonderd kilometer ten noorden van Shenzhen.

Het is onbekend of de uitbraak van het virus gevolgen gaat hebben voor andere evenementen van Chinese bedrijven. Chinese bedrijven hebben maskers uitgedeeld en de directeur van het Taiwanese Foxconn adviseerde zijn personeel om voor het Chinese nieuwjaar niet naar het vasteland van China af te reizen, schrijft Reuters.

Wuhan is momenteel ontoegankelijk vanwege de uitbraak van het virus, dat een longontsteking veroorzaakt en tot nu toe aan zeventien mensen het leven heeft gekost. Honderden mensen zijn besmet met het virus, dat volgens het Nederlandse RIVM niet heel besmettelijk lijkt.