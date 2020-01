EVGA RTX 2060 KO biedt relatief hoge workstationprestaties dankzij RTX 2080-gpu

EVGA heeft zijn RTX 2060 KO opgebouwd rond de TU-104-gpu van de RTX 2080 en 2070 Super maar dan met enkele onderdelen uitgeschakeld. Bij enkele workstationtoepassingen, maar niet bij games, presteert de kaart veel beter dan reguliere RTX 2060-kaarten.

Gamers Nexus ontdekte dat de RTX 2060 KO van EVGA een gpu met aanduiding van TU-104-150 bevat. De RTX 2060-kaarten die tot nu toe verschenen, zijn gebaseerd op de TU106. De chip van de EVGA 2060 KO heeft afmetingen van 545mm², waar de TU106 445mm² meet. Het gaat dus daadwerkelijk om een variant van de TU-104, de gpu van de RTX 2080 en RTX 2070 Super, concludeert Gamers Nexus. Die videokaarten zijn veelal een stuk duurder.

Het gebeurt vaker dat fabrikanten chips die niet door de validatie komen inzetten als minder krachtige variant. Ze schakelen daarvoor bepaalde hardwarecomponenten uit om de prestaties tot een lager niveau terug te brengen. Inderdaad presteert RTX 2060 KO wat games betreft vergelijkbaar met de RTX 2060 Founders Edition van Nvidia zelf.

Bij de grafische applicatie Blender presteerde de EVGA KO-kaart standaard echter 27 procent beter dan de RTX 2060 FE. Ook bij SPECviewperf, een benchmarksuite om grafische prestaties van professionele applicaties te meten, zette de KO-kaart hogere scores neer, tot 47,8 procent. Nvidia heeft de betreffende TU-104-150 voor wat betreft rekenkracht voor deze toepassingen misschien vergeten aan te passen, aldus Gamers Nexus.

Dat betekent volgens de videopublicatie niet dat de kaart ook voor iedere gebruiker een aanrader is. Zo zijn de prestaties bij games vergelijkbaar met andere RTX 2060-kaarten, maar is er geen ruimte voor overklokken en is de koeling van matige kwaliteit. Voor gebruikers van specifieke workstationtoepassingen kan de EVGA 2060 KO wel een interessante optie zijn. Nvidia zou de TU-104-versie voor dezelfde prijs als de TU106 aanbieden aan partners. De kans is aanwezig dat er meer 2060-varianten met de chip verschijnen.