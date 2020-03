EEC-registratie toont RTX 2060-gpu met 8GB vram

Nvidia komt vermoedelijk binnenkort met een RTX 2060-gpu met 8GB aan geheugen. Dat blijkt uit een vermelding op de website van de Eurasian Economic Commission. Op de website van deze commissie worden drie onaangekondigde RTX 2060-videokaarten van Asus genoemd.

De EEC-registratie werd op 10 maart gepubliceerd, ontdekte PCGamesN. Het gaat hierbij om drie varianten van de Asus ROG Strix RTX 2060 EVO; een 'normale' variant, een Advanced Edition met lichte overklok en een volledig OC-model. Daarnaast vermeldden de systeemvereisten van Doom Eternal eerder deze week ook een RTX 2060 8GB, zo schrijft Hexus. Inmiddels is dit overigens aangepast naar een RTX 2060 met 6GB aan gddr6-geheugen, dus de kans bestaat dat dit een typfout betrof.

Als Nvidia inderdaad met een RTX 2060 8GB-videokaart komt, dan wordt deze waarschijnlijk geïntroduceerd tijdens GTC 2020. Dit evenement van Nvidia vindt vanwege het coronavirus alleen online plaats. In eerste instantie zou Nvidia-ceo Jensen Huang op 24 maart een online keynote houden, maar deze is inmiddels ook afgeblazen vanwege het virus. In plaats daarvan zegt Nvidia zijn GTC-nieuws op 24 maart online te plaatsen na een conference call met investeerders.

De EEC-registratie (links) en de Doom Eternal-systeemvereisten. Afbeeldingen via PCGamesN en Hexus