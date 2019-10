Nvidia brengt GTX 1660 Super uit en kondigt GTX 1650 Super aan

Nvidia brengt dinsdag de GeForce GTX 1660 Super uit. De nieuwe 1660-kaart krijgt gddr6-geheugen op 14Gbit/s en is daarmee ongeveer net zo snel als de GTX 1660 Ti. Ook kondigt Nvidia de GTX 1650 Super aan, die op 22 november uitkomt.

Nvidia brengt zelf geen Founders Edition uit van de GTX 1660 Super, maar volgens de gpu-maker zullen fabrikanten de kaarten in Europa aanbieden voor ongeveer 250 euro. Daarmee is de nieuwe GTX 1660 Super zo'n drie tientjes goedkoper dan de GTX 1660 Ti, die vanaf zo'n 280 euro in de Pricewatch staat. De reguliere GTX 1660 is te koop vanaf zo'n 230 euro.

Nvidia voorziet de GeForce GTX 1660 Super van dezelfde TU116-300-gpu als de reguliere 1660, met 1408 Cuda-cores. De kaart heeft minder rekeneenheden dan de GTX 1660 Ti, die voorzien is van 1536 Cuda-cores. Tweakers heeft een review van de GTX 1660 Super gepubliceerd en daaruit blijkt dat de kaart in de praktijk op stocksnelheden vrijwel net zo snel als de duurdere 1660 Ti. Dat komt door het snellere gddr6-geheugen, dat op 14Gbit/s is geklokt. De 1660 Ti heeft weliswaar meer Cuda-cores, maar moet het doen met 12Gbit/s-geheugen.

De GeForce GTX 1660 Super is de opvolger van de reguliere variant die gddr5-geheugen heeft. Nvidia zegt dat de voorganger verkrijgbaar blijft, maar verwacht dat deze vanzelf verdwijnt zodra de voorraden opraken. Ook zou gddr5-geheugen opraken omdat fabrikanten overstappen naar gddr6-productie.

Nvidia maakt ook bekend dat de GeForce GTX 1650 Super op komst is. Deze kaart is een flinke upgrade ten opzichte van de bestaande 1650. Het nieuwe model is namelijk gebaseerd op een TU116-gpu uit de 1660-serie en niet langer op de kleinere TU117-gpu. Daardoor krijgt de Super-variant flink meer Cuda-cores en ondersteuning voor de Turing-nvenc-encoder. De GTX 1650-gpu moest het nog doen met de nvenc-encoder van de Volta-generatie. Bovendien rust Nvidia de 1650 Super uit met gddr6-geheugen, in plaats van het langzamere gddr5 van de voorganger.

Volgens Nvidia is de GTX 1650 Super tot 40 procent sneller dan de reguliere variant en twee keer zo snel als een GTX 1050. Het verbruik van de kaart gaat wel omhoog naar 100W. Daardoor zullen er geen GTX 1650 Super-kaarten uitkomen die geen pci-e-voedingsstekker nodig hebben. Dergelijke uitvoeringen zijn er wel van de reguliere 1650, die een tdp van 75W heeft.

Nvidia heeft nog geen prijs van de GTX 1650 Super bekendgemaakt. Fabrikanten brengen vanaf 22 november kaarten uit met de gpu. De kaart zal door gebruik van de grotere gpu en het snellere geheugen vermoedelijk duurder zijn dan de GTX 1650, die vanaf zo'n 160 euro te koop is.

Nvidia GTX 16-serie Model GTX 1660 Ti GTX 1660 Super GTX 1660 GTX 1650 Super GTX 1650 Cuda-cores 1536 1408 1408 1280 896 Gpu TU116-300 TU116-300 TU116-300 TU116 TU117-300 Kloksnelheden 1500MHz 1530MHz 1530MHz 1530MHz 1485MHz Turbofrequentie 1770MHz 1785MHz 1785MHz 1725MHz 1665MHz Geheugensnelheid 12Gbit/s 14Gbit/s 8Gbit/s 12Gbit/s 8Gbit/s Geheugen 6GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr5 4GB gddr6 4GB gddr5 Geheugenbus 192-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Geheugenbandbreedte 288GB/s 336GB/s 192GB/s 192GB/s 128GB/s Introductieprijs 299 euro ~250 euro ~230 euro Nnb ~160 euro Releasedatum 22 februari 2019 29 oktober 2019 14 maart 2019 22 november 2019 23 april 2019

Videokaart Cuda-cores Raytracing-cores Geheugen Geheugensnelheid GeForce RTX Titan 4608 72 24GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2080 Ti 4352 68 11GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2080 Super 3072 48 8GB gddr6 15,5Gbit/s GeForce RTX 2080* 2944 46 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2070 Super 2560 40 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2070* 2304 36 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2060 Super 2176 34 8GB gddr6 14Gbit/s GeForce RTX 2060 1920 30 6GB gddr6 14Gbit/s GeForce GTX 1660 Ti 1536 - 6GB gddr6 12Gbit/s GeForce GTX 1660 Super 1408 - 6GB gddr6 14Gbit/s GeForce GTX 1660* 1408 - 6GB gddr5 8Gbit/s GeForce GTX 1650 Super 1280 - 4GB gddr6 12Gbit/s GeForce GTX 1650* 896 - 4GB gddr5 8Gbit/s

* verdwijnen uit assortiment