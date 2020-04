Nvidia introduceert GTX 1650 G6 met gddr6-geheugen en lagere kloksnelheden

Nvidia heeft officieel zijn GTX 1650 G6-gpu aangekondigd. Deze videokaart beschikt over 4GB aan gddr6-geheugen, maar wordt geleverd met lagere kloksnelheden dan de reguliere GTX 1650. De overige specificaties blijven grotendeels gelijk.

Eerder deze week verschenen al enkele GTX 1650 G6-modellen op de website van Gigabyte. Inmiddels is de GTX 1650 G6 officieel geïntroduceerd door Nvidia. Ook hebben veel fabrikanten al GTX 1650 G6-modellen op de markt gebracht, hoewel deze op het moment van schrijven nog niet in Nederlandse webshops zijn te vinden.

De GTX 1650 G6 beschikt over een geheugeninterface van 128bit, net als de GTX 1650. De geheugensnelheid wordt met de overstap naar gddr6 opgehoogd naar 12Gbit/s, waar de reguliere GTX 1650 een geheugensnelheid van 8Gbit/s haalt. De kloksnelheden van de nieuwe GTX 1650 G6 zijn verlaagd. De GTX 1650 G6 heeft een kloksnelheid van 1410MHz en een boostclock van 1590MHz. De reguliere GTX 1650 heeft kloksnelheden van respectievelijk 1485MHz en 1665MHz. De maximale temperatuur is opgehoogd van 92 naar 94 graden Celsius.

Opvallend is dat Nvidia op zijn website stelt dat de GTX 1650 G6 zo’n 1,5 centimeter langer is dan zijn voorganger, hoewel het bedrijf hierbij vermeldt dat de grootte per model kan verschillen. De verdere specificaties van de GTX 1650 G6 zijn identiek aan zijn voorganger. De nieuwe GTX 1650 G6 maakt bijvoorbeeld gebruik van een Volta-video-encoder, net als de GTX 1650. Nvidia voorzag de GTX 1650 Super vorig jaar van een vernieuwde Turing-encoder.

De eerste review van de nieuwe gpu is inmiddels ook verschenen. Chinese techsite Expreview constateert een gemiddelde prestatieverbetering van 2 tot 10 procent in de meeste games, ondanks de lagere kloksnelheden. Daarnaast gebruikte de nieuwe gpu gemiddeld 76W. De reguliere GTX 1650 vergde zo'n 83W. Expreview wist de gpu met 200MHz te overklokken. De geheugensnelheid werd stabiel opgehoogd met 375MHz, waarmee een geheugensnelheid van 15Gbit/s werd bereikt.