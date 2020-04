Kalypso Media werkt aan geheel nieuwe Commandos-game

Kalypso Media, sinds 2018 de rechtshebbende van Commandos, werkt aan een nieuwe game in de franchise, voor pc's en de aankomende generatie consoles. Daarvoor heeft het ontwikkelstudio Clarymore Studios opgezet.

De nieuwe studio is gevestigd in het Duitse Darmstadt. Claymore Studios zoekt ontwikkelaars die vaardig zijn in level- en missieontwerp, ui- en ux-experts, vfx-artiesten, animatiespecialisten, '3d-generalisten' en devs die met de Unreal Engine om kunnen gaan. Dit om het ontwikkelteam verder vorm te geven. Het 'kernteam' en het kantoor van Claymore Studios zijn al in kannen en kruiken, schrijft Kalypso.

Kalypso bracht afgelopen januari ook een hd-remaster uit van Commandos 2: Men of Courage. Die is er nu nog alleen voor Windows, maar die moet deze lente ook uitkomen voor PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Het origineel van de stealth-strategy-game stamt uit 2001 en het eerste deel uit de franchise komt uit 1998.

Trailer van de hd-remaster van Commandos 2, niet de zojuist aangekondigde geheel nieuwe game