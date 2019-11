Remasters van Commandos 2 en Praetorians komen op 24 januari uit voor pc

De Duits game-uitgever Kalypso Media gaat de hd-remasters van de games Commandos 2 en Praetorians uitbrengen op 24 januari volgend jaar. Dat betreft versies voor de pc, de remasters komen later ook uit voor consoles.

Kalypso Media meldt dat de pc-versie van de hd-remaster van beide games voor 24 januari gepland staat. In de lente volgen versies voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Exacte releasedata hiervoor geeft de uitgever niet. Alleen de remaster van Commandos 2 komt ook uit voor de Nintendo Switch, Mac en Linux. Dat zal ergens in de lente van volgend jaar zijn.

In juni liet het bedrijf nog weten dat de remasters eind dit jaar zouden uitkomen. Het is niet duidelijk waarom er sprake is van uitstel. In een eerdere video van Kalypso over de remasters werden ook Android en iPad ook genoemd als platforms waarvoor de remaster van Commandos 2 zou uitkomen, maar de uitgever maakt geen melding meer van een release voor Android-tablets of iPads.

De remaster van Commandos 2 wordt ontwikkeld door Yippee Entertainment en de remaster van Praetorians wordt voltooid onder de hoede van Torus Games. Het gaat om grafisch opgepoetste versies van de originele games, met geüpdatete graphics en verbeterde bediening, zodat de remasters ook goed te spelen moeten zijn op hedendaagse platforms.

Commandos 2 stamt uit 2001. In het spel staat een kleine groep elitesoldaten centraal die in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers het leven zuur moet maken, onder meer door te infiltreren in bases en zaken te saboteren. Praetorians is eveneens een strategiespel; hierbij draait het om de expedities van de Romeinse generaal Julius Caesar, waarbij hij uiteindelijk keizer moet worden.