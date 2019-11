Rechter VS: blauwdrukken 3d-geprinte vuurwapens mogen niet online gedeeld worden

Een federale Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de regering van president Trump federale regels heeft overtreden met eerder gegeven toestemming om 3d-geprinte blauwdrukken voor vuurwapens op het internet te mogen zetten.

In de uitspraak stelt de rechter vast dat de in juli vorig jaar gegeven toestemming van de regering van Trump arbitrary and capricious is. Dit is een term die wordt gebruikt als een besluit genomen is zonder het te baseren op redelijke gronden of een adequate weging van de omstandigheden. De rechter stelt vast dat de regering zich voorheen, in de periode van president Obama, op het standpunt stelde dat het nodig was om 3d-geprinte vuurwapens en de hiervoor benodigde cad-bestanden te reguleren. Gelet hierop moest de regering van Trump meer doen dan simpelweg een tegenovergesteld standpunt innemen, aldus de rechter.

Hiermee valt de rechtszaak in het voordeel uit van de staat Washington en een groep van Amerikaanse officieren van justitie, waaronder procureur-generaal Bob Ferguson. Volgens hem zijn de pogingen van de Trump-regering om een ongelimiteerde verspreiding van downloadbare bestanden voor het maken van 3d-geprinte vuurwapens in strijd met de grondwet en de Amerikaanse Administrative Procedure Act. "Het is verbijsterend dat de Trump-regering zoveel moeite heeft gedaan om toe te laten dat binnenlandse misbruikers, criminelen en terroristen toegang krijgen tot ontraceerbare, ondetecteerbare 3d-geprinte vuurwapens. Zelfs de president heeft in een Twitter-bericht gezegd dat dit besluit onverstandig is - één van de zeldzame keren dat ik het met hem eens was. Ik ben dankbaar dat de rechtbank het hier ook mee eens is", aldus Ferguson.

In deze zaak draait het om een beslissing van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in de zomer van vorig jaar. Toen stelde het departement zich op het standpunt dat de publicatie van de blauwdrukken niet in strijd was met exportrestricties. Daarmee leek de weg vrij voor Cody Wilson, een voorvechter van het recht op wapens, om over te gaan tot publicatie van de blauwdrukken. Via een rechtszaak werd daar echter tijdelijk een stokje voor gestoken en nadien werd dat tijdelijke verbod verlengd. De huidige uitspraak bestendigt de situatie dat het online publiceren van blauwdrukken voor het 3d-printen van veelal plastic vuurwapens niet mag.

Cody Wilsons nonprofitorganisatie genaamd Defense Distributed gaat in beroep tegen de uitspraak, zegt een advocaat van de organisatie tegen Bloomberg. Volgens hem beschermt het Eerste Amendement de vrijheid van meningsuiting tegen alle inperkingen, waaronder 'indirecte censuurpogingen'. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de uitspraak wordt bestudeerd.

Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre deze uitspraak of de eerdere tijdelijke blokkades zoden aan de dijk zetten. Defense Distributed gaf al aan dat het na het instellen van het eerdere tijdelijke verbod is doorgegaan met het verspreiden van de blauwdrukken, door ze simpelweg via de reguliere post naar klanten te sturen. De advocaat van Defense Distributed stelt overigens dat de blauwdrukken zich al op internet bevinden en daar ook altijd zullen blijven.