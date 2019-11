Telenet dient klacht in over samenwerking tussen Proximus en Orange

De Belgische provider Telenet heeft bij de mededingingsautoriteit een klacht ingediend tegen de samenwerking die Proximus en Orange willen aangaan. De twee concurrenten van Telenet kondigden in juli een joint-venture aan om hun infrastructuur voor mobiele netwerken te delen.

De aangekondigde samenwerking tussen Proximus en Orange is onder meer bedoeld om de introductie van 5g in België te bespoedigen. De providers willen hun antennes, masten en basisstations samenvoegen en uitbaten in een joint-venture, waarvan ze elk voor de helft eigenaar zijn.

Telenet wilde als derde speler op de Belgische telecommarkt aanvankelijk ook toetreden tot de joint-venture, maar dat plan ketste tijdens onderhandelingen af. Dinsdag stapte de telecomoperator naar de Belgische Mededingingsautoriteit om een klacht in te dienen.

"De huidige scope van de geplande joint venture tussen Proximus en Orange is te verregaand en daardoor marktverstorend", stelt Telenet. Het bedrijf heeft de mededingingsautoriteit gevraagd om alvast voorlopige maatregelen te treffen, in afwachting van een definitief oordeel over de klacht.