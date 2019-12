BIPT: er komt volgend jaar waarschijnlijk geen 5g in België

Er komt volgend jaar waarschijnlijk geen 5g in België. Dat zegt een topman van de Belgische toezichthouder BIPT. Als de veiling is geweest, moeten providers het netwerk nog bouwen en ook dat kost tijd, zo claimt hij.

Door het uitstel voor de Belgische veiling van 5g-frequenties liep de introductie van 5g al vertraging op, maar dat wordt alleen nog maar meer, claimt Michel Van Bellinghen volgens L'Echo. "Dat het niet snel gaat, is misschien niet eens een kwestie van de veiling", aldus de BIPT-topman. "Het is een proces dat tijd kost om in te voeren."

Het is al langer bekend dat de invoering van 5g in België vertraging oploopt door onenigheid over de opbrengsten. De veiling staat nu gepland voor volgend jaar en de EU verplicht lidstaten om de 700MHz-band beschikbaar te stellen voor eind juni 2020. Minister Philippe de Backer stelde in een commissievergadering deze week dat de 5g-veiling er snel moet komen en hij heeft een plan om uit de impasse te komen. "Ik blijf ervan overtuigd dat we heel snel werk moeten maken van die veiling. Op dit moment proberen we enkele nieuwe parameters in de discussie te brengen. Het BIPT voert momenteel een studie uit om te bepalen in welke mate mobiele data gebruikt wordt voor audiovisuele diensten. Dat was een vraag van de regionale overheden want het is de basis waarop zij claimen dat er meer middelen naar de regio's moeten gaan. De telecommunicatiediensten zijn een federale bevoegdheid en we bekijken hoe de verhoudingen in elkaar zitten. De resultaten worden in 2020 verwacht."

In Nederland vindt de eerste veiling voor 5g-frequenties plaats in de lente van 2020. Provider T-Mobile heeft al beloofd landelijke dekking te bieden op de 700MHz-frequentie voor eind 2020 en ook andere providers lijken aan te sturen op het snel live zetten van een 5g-netwerk. Daarbij liggen de snelheden vermoedelijk nog niet veel hoger dan het huidige 4g-netwerk.